Кулеба об угрозе вторжения РФ: Есть все шансы, что дипломатия сможет достичь успеха

"На самом деле, и вы это хорошо знаете, Украина не хочет войны. И украинцы не хотят войны. Именно поэтому сегодня дипломаты прилагают максимум усилий, чтобы снизить напряжение, для принуждения России к деэскалации и сохранения дипломатического трека. Безусловно, если все-таки Россия прибегнет к эскалации, мы будем защищаться и будем бороться всей страной. Но на данный момент есть все шансы, что дипломатия сможет достичь успеха", – сказал Кулеба.
По его словам, сейчас над этим вопросом "ежедневно и сосредоточенно" работают президент Украины Владимир Зеленский и его администрация, Верховная Рада, Кабмин и МИД.
Такая работа позволяет держать ситуацию под контролем, говорит Кулеба.
"Эта работа уже дает результат. Украина сегодня имеет беспрецедентный уровень поддержки. Думаю, даже Россия не ожидала такой солидарности мира с Украиной, когда начинала эту очередную эскалацию. Нам, действительно, удалось мобилизовать весь мир в поддержку нашего государства. Безусловно, наличие надежных партнеров и союзников существенно снижает риски дальнейшей военной эскалации со стороны РФ. И это убедительный повод для уверенности и спокойствия", – добавил он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.