Кулеба об угрозе вторжения РФ: Есть все шансы, что дипломатия сможет достичь успеха

Кулеба: Если Россия прибегнет к эскалации, мы будем защищаться и бороться всей страной. Но на данный момент есть все шансы, что дипломатия сможет достичь успеха Фото: ЕРА

"На самом деле, и вы это хорошо знаете, Украина не хочет войны. И украинцы не хотят войны. Именно поэтому сегодня дипломаты прилагают максимум усилий, чтобы снизить напряжение, для принуждения России к деэскалации и сохранения дипломатического трека. Безусловно, если все-таки Россия прибегнет к эскалации, мы будем защищаться и будем бороться всей страной. Но на данный момент есть все шансы, что дипломатия сможет достичь успеха", – сказал Кулеба.

По его словам, сейчас над этим вопросом "ежедневно и сосредоточенно" работают президент Украины Владимир Зеленский и его администрация, Верховная Рада, Кабмин и МИД.

Такая работа позволяет держать ситуацию под контролем, говорит Кулеба.

"Эта работа уже дает результат. Украина сегодня имеет беспрецедентный уровень поддержки. Думаю, даже Россия не ожидала такой солидарности мира с Украиной, когда начинала эту очередную эскалацию. Нам, действительно, удалось мобилизовать весь мир в поддержку нашего государства. Безусловно, наличие надежных партнеров и союзников существенно снижает риски дальнейшей военной эскалации со стороны РФ. И это убедительный повод для уверенности и спокойствия", – добавил он.