Кулеба пообщался с Блинкеном о новой военной помощи и санкциях против России

"Провел телефонный разговор с Блинкеном о новой военной помощи, новых санкциях против России и подготовке важных мероприятий в контексте приближения годовщины полномасштабного вторжения РФ", – написал украинский дипломат.

По его словам, "Россия грубо ошибается, если думает, что кто-то устанет бороться со злом, которое она несет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

В целом США выделили Украине помощи в области безопасности на сумму $30 млрд с начала работы администрации президента Джо Байдена (в 2021 году). С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32 млрд