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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ляшко – российским медикам: Осудите войну открыто! Не бойтесь! Помогите нам, украинцам, спасти мир!

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Ляшко российским врачам: Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине
Ляшко – российским врачам: Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине
Фото: Національна наукова медична бібліотека України / NSMLU / Facebook

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко опубликовал в Facebook 1 марта обращение к российским медикам в связи с войной России против Украины.

"Медицинские работники и представители медицинской науки, проживающие и работающие в Российской Федерации. Как врач к врачам, как министр здравоохранения Украины обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием! Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то "военная операция", не имеющая никакого отношения к вам или вашей работе? Это не так! В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, координируемый действиями вашего президента", – написал он.

Ляшко подчеркнул, что это терроризм, потому что российские военные обстреливают мирные кварталы украинских городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают больницы бомбами, не дают доставлять лекарства и продукты питания в медучреждения, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики).

"Но даже на шестые сутки войны вы, дававшие клятву Гиппократа и обещавшие "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство", просто наблюдаете, как действия вашего лидера приводят к гуманитарной катастрофе. Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерть невинных граждан. Вы продолжаете думать, что это где-то там и это вас не касается. Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине, поддерживаемой всем цивилизованным миром!" – заявил министр.

Он отметил, что российские врачи, как и другие россияне, скоро ощутят на себе действие санкций.

"Скоро и вы почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей, которые не приедут к вам в страну, уже игнорируемую всем миром. Вы почувствуете то, что чувствую сегодня я, когда из-за действий пришедших из вашей страны оккупантов не могу доставить лекарства в города, на дорогах и в окрестностях которых проходят боевые действия. Лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь. Скоро и вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему вы не вышли 24-го, 25-го… февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну", – написал глава Минздрава.

Ляшко добавил, что российских врачей уже исключают из мировых профессиональных медицинских ассоциаций, и скоро им запретят публиковаться в мировых научных журналах.

"Вас уже лишили возможности посетить большинство стран мира и поучаствовать в мировых конгрессах, увидеть инновационные разработки медицинской отрасли. Если вас это устраивает, то продолжайте не замечать военную агрессию Российской Федерации против Украины. Если нет и вы хотите и дальше посвящать свою жизнь тому, из-за чего когда-то пришли в эту профессию – помогать человечеству, если у вас осталось в сердце то, что есть у каждого нашего украинского медика, выходите на площади своих городов. Осудите войну открыто! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам, украинцам, спасти мир!" – заявил министр.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2571802506285191

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

К утру шестого дня российского вторжения в Украину, 1 марта, потери оккупантов составили 5710 человек личного состава. Еще 200 российских военных находятся в плену. Также в Генштабе отчитались об уничтоженной и поврежденной вражеской технике: самолеты – 29, вертолеты – 29, танки – 198, ББМ – 846, артиллерийские системы – 77, средства ПВО – 7, реактивные системы залпового огня – 24, цистерны с горючим – 60, беспилотники оперативно-тактического уровня – 3, катера – 2, автомобильная техника – 305.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, медики, Виктор Ляшко
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