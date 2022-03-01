Ляшко – российским медикам: Осудите войну открыто! Не бойтесь! Помогите нам, украинцам, спасти мир!

"Медицинские работники и представители медицинской науки, проживающие и работающие в Российской Федерации. Как врач к врачам, как министр здравоохранения Украины обращаюсь к вам. Обращаюсь не с просьбой, а с четким посланием! Вы еще наверняка думаете, что в Украине проводится какая-то "военная операция", не имеющая никакого отношения к вам или вашей работе? Это не так! В Украине идет война! Даже не война, а терроризм, координируемый действиями вашего президента", – написал он.

Ляшко подчеркнул, что это терроризм, потому что российские военные обстреливают мирные кварталы украинских городов, стреляют в машины экстренной медицинской помощи, разрушают больницы бомбами, не дают доставлять лекарства и продукты питания в медучреждения, убили уже 16 детей (еще 45 детей с разными степенями ранений спасли наши медики).

"Но даже на шестые сутки войны вы, дававшие клятву Гиппократа и обещавшие "чисто и непорочно проводить свою жизнь и свое искусство", просто наблюдаете, как действия вашего лидера приводят к гуманитарной катастрофе. Вы не предприняли никаких действий, чтобы осудить и остановить войну в Украине, чтобы по крайней мере проявить солидарность к вашим коллегам по профессии, не говоря уже просто о том, чтобы осудить смерть невинных граждан. Вы продолжаете думать, что это где-то там и это вас не касается. Это не "там". Это здесь! В свободной и независимой Украине, поддерживаемой всем цивилизованным миром!" – заявил министр.

Он отметил, что российские врачи, как и другие россияне, скоро ощутят на себе действие санкций.

"Скоро и вы почувствуете, что такое быть без лекарств ведущих мировых производителей, которые не приедут к вам в страну, уже игнорируемую всем миром. Вы почувствуете то, что чувствую сегодня я, когда из-за действий пришедших из вашей страны оккупантов не могу доставить лекарства в города, на дорогах и в окрестностях которых проходят боевые действия. Лекарства, которые должны были бы спасти чью-то жизнь. Скоро и вы будете смотреть в глаза своему пациенту, которому не сможете помочь, и задумаетесь, почему вы не вышли 24-го, 25-го… февраля или 1 марта на площадь с требованием остановить войну", – написал глава Минздрава.

Ляшко добавил, что российских врачей уже исключают из мировых профессиональных медицинских ассоциаций, и скоро им запретят публиковаться в мировых научных журналах.

"Вас уже лишили возможности посетить большинство стран мира и поучаствовать в мировых конгрессах, увидеть инновационные разработки медицинской отрасли. Если вас это устраивает, то продолжайте не замечать военную агрессию Российской Федерации против Украины. Если нет и вы хотите и дальше посвящать свою жизнь тому, из-за чего когда-то пришли в эту профессию – помогать человечеству, если у вас осталось в сердце то, что есть у каждого нашего украинского медика, выходите на площади своих городов. Осудите войну открыто! Не бойтесь! Скажите правду своим пациентам. Помогите нам, украинцам, спасти мир!" – заявил министр.