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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается". Верещук анонсировала эвакуацию на 4 мая

Верещук: Если позволит ситуация с безопасностью, 4 мая планируем эвакуацию в Запорожье
Верещук: Если позволит ситуация с безопасностью, 4 мая планируем эвакуацию в Запорожье
Фото: Ірина Верещук / Facebook

На 4 мая, если позволит ситуация с безопасностью, запланирована эвакуация из Мариуполя Донецкой области, Луначарского кольца возле Бердянска, Токмака и Васильевки Запорожской области. Об этом в ночь на 4 мая сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается. Если позволит ситуация с безопасностью, в среду, 4 мая планируем эвакуацию в Запорожье со следующих точек: Мариуполь (возле торгового центра "Порт Сити") – 8.00; Луначарское кольцо (возле Бердянска) – 10.00; Токмак – 15.00; Васильевка – 16.00", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".

30 апреля начался процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста. В Запорожье выехали 100 человек, которые находились в бомбоубежищах на территории завода, сказал Зеленский 1 мая. 3 мая часть эвакуированных приехала в Запорожье.

В Офисе президента выразили надежду, что с "Азовстали" удастся эвакуировать не только гражданских, но и военных.

В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов. 21 апреля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук называла цифру 500 человек.

По состоянию на 3 мая из Мариуполя в Запорожье эвакуировали 156 человек, сообщала Верещук.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, Бердянск, эвакуация, Васильевка, Ирина Верещук, война России против Украины, Токмак
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