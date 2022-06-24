На севере Волынской области ввели строгий запрет на посещение лесов – ОВА

Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесов, пролегает через населенные пункты двух районов Волынской области Фото: Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

Об этом 24 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко.

Он сделал репост сообщения с официальной страницы 100-й отдельной бригады территориальной обороны Волынской области в Telegram.

"Личный состав волынской бригады ТрО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы. В этой связи на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесов, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

Фото: 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині / Facebook

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