На севере Волынской области ввели строгий запрет на посещение лесов – ОВА

Об этом 24 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко.
Он сделал репост сообщения с официальной страницы 100-й отдельной бригады территориальной обороны Волынской области в Telegram.
"Личный состав волынской бригады ТрО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы. В этой связи на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесов, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.
В конце мая Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".
Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.
22 июня Беларусь начала мобилизационные учения в Гомельской области возле границы Украины. Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил в тот же день, что "на данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет".
По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.