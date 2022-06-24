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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере Волынской области ввели строгий запрет на посещение лесов – ОВА

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Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесов, пролегает через населенные пункты двух районов Волынской области
Условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесов, пролегает через населенные пункты двух районов Волынской области
Фото: Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

В Волынской области запретили посещать леса вблизи государственной границы с Беларусью.

Об этом 24 июня в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Юрий Погуляйко.  

Он сделал репост сообщения с официальной страницы 100-й отдельной бригады территориальной обороны Волынской области в Telegram.

"Личный состав волынской бригады ТрО вместе с другими составляющими сил обороны нашего края полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы. В этой связи на севере Волынской области в районах выполнения задач составляющих сил обороны оперативная ситуация заставляет ввести строгий запрет на посещение гражданами лесных массивов", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что условная линия, севернее которой действует строгий запрет на посещение лесов, пролегает через населенные пункты Камень-Каширского и Ковельского районов.

Фото: 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині / Facebook
Фото: 100 Окрема Бригада Територіальної Оборони Волині / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

В конце мая Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня на заседании ставки верховного главнокомандующего относительно возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси поручил провести проверку готовности в четырех областях.

22 июня Беларусь начала мобилизационные учения в Гомельской области возле границы Украины. Глава украинской разведки Кирилл Буданов говорил в тот же день, что "на данном этапе никакой угрозы с белорусской стороны нет".

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия "фактически политически оккупировала Беларусь". Но, по его словам, сейчас там нет такой концентрации российских войск, какая была к 24 февраля.

Теги: Украина, Беларусь, Волынская область, граница, угрозы, запрет, вторжение, территориальная оборона, война России против Украины, ограничения, население, лес, Юрий Погуляйко, Волынская ОГА
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