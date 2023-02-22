ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Люди, не ждите нашей победы завтра. Максимум, о чем можем мечтать, – это восстановление территориальной целостности

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Рудык: Я думаю, что мы можем рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу. Потому что победа это победить врага в его логове
Рудык:  Я думаю, что мы можем рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу. Потому что победа – это победить врага в его логове
Фото: Сергій Рудик / Facebook

Нардеп из группы "За майбутнє", подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Рудык, защищающий Украину на фронте, считает, что победа Украины в войне с Россией будет не скоро. Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мне как политику хотелось бы сказать, что победа скоро. Но мне кажется, это будет не скоро. Видите ли, эта, наверное, депутатская и не только депутатская история с публичной политикой побуждает некоторых говорить то, что нравится людям. А людям нравится надеяться, что мир наступит завтра, что это завтра получит какая-то каста хорошо оплачиваемых людей-военных, которые в условиях профессиональной армии будут одерживать победу, а люди будут жить своей повседневной жизнью. Нет", – сказал он. 

По мнению нардепа, в том числе из-за таких мотивов перед началом полномасштабной войны власти Украины "тогда, когда нужно было говорить людям правду и говорить неприятные вещи", озвучивали "уже сегодня известные всем фразы о шашлыках".

"Надо было говорить о бомбоубежищах, надо было местные власти напрягать эти бомбоубежища массово делать, центральным органам власти нужно было делать. Людям нужно было раздавать инструкции, готовиться к ракетным обстрелам и ко всему тому, что мы сегодня видим. Поэтому сейчас я бы говорил людям: "Не ждите завтра нашей победы". Лучше я буду плохим прогнозистом, но пока мы не получим оружие дальнего действия, мы из окопов не сможем сломить количественно превосходящую на сегодняшний день армию России", – продолжил он. 

Рудык спрогнозировал, что бои за деоккупацию Крыма будут ожесточенными, и напомнил, что Бахмут Донецкой области Украина обороняет с лета прошлого года. Это означает "семь-восемь месяцев постоянной войны, постоянной крови, постоянных погибших", подчеркнул он. 

"Я понимаю, что мы говорим об их погибших, но и наши погибшие есть, и наших погибших достаточно много. Посмотрите: нет сегодня, пожалуй, ни одного села, где не хоронили бы какого-нибудь украинского героя. Потому это долгая, длительная борьба. [...] Нам нужно добиться восстановления территориальной целостности нашего государства. Но Россия-то останется. [...] Сейчас их [российских военных] там 130 тыс. лежат в нашей земле. Надеюсь, до конца этого года будет лежать втрое больше. Но у них останутся семьи, которые будут вспоминать об этих своих погибших, они будут культивировать желание реванша. И это будет вторая часть. Я думаю, что мы можем максимум рассчитывать на восстановление территориальной целостности нашего государства, но это не означает победу. Потому что победа – это победить врага в его логове. Победа – это та победа, которая была в 1945 году, когда на Рейхстаге появилось советское красное знамя, появились флаги США, Великобритании, Франции. Вот победа. И только тогда можно прогнозировать на 10–20, возможно, лет изменение ситуации. А мы максимум о чем можем мечтать – и нас к этому подталкивают наши союзники – это восстановление территориальной целостности", – добавил нардеп. 

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге Украины. С учетом территорий, захваченных в 2014–2015 годах, Россия сейчас контролирует Крым, часть Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, оружие, бомбоубежище, Сергей Рудык, война России против Украины, суверенитет, границы, деоккупация
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