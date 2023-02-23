Нардеп Рудык: Пленные, которых я видел, – это категория людей "обнять и плакать". Но это не значит, что они все такие

Рудык: Человек искренне может информировать об увиденном своими глазами, и он будет абсолютно, на сто процентов, прав, но он не будет знать, что происходит на периметре Фото: Сергій Рудик / Facebook

"Я возможно, вас разочарую, но пленные, которых я видел, не принадлежали к топам. Это была как раз категория людей "обнять и плакать". Первым, кого я увидел на лиманском направлении, был представитель Луганской области, который вообще пытался нам рассказать о том, что он вышел покурить вечером, в одиннадцать часов, а его загребли и взяли", – сказал Рудык.

По его словам, эта группа легко сдалась – старший пытался сопротивляться "и остался там навеки", а четверо солдат спокойно сдались и сохранили себе жизнь.

"Но никаких особых военных тайн не рассказали, потому что видно было, что это как раз не самое боеспособное подразделение. Поэтому не делайте из моих слов каких-либо глобальных выводов. То, что я не видел каких-то других пленных, не означает, что они все такие", – подчеркнул он.

Подполковник обратил внимание, что это относится к любой информации, которая есть у военных.

"Мы же видим войну каждый на своем сегменте ответственности. Чем ниже уровень, чем меньше звание... И опять же, без глобальных выводов. То есть ты гранатометчик – ты видишь свою зону ответственности и ты не можешь знать, что происходит на той стороне. Все знает Генштаб", – сказал нардеп.

Рудык отметил, что с этим, в частности, связаны "сигналы" военного руководства о ситуации в информационном поле и просьбы согласовывать выступления.

"Человек искренне может информировать об увиденном своими глазами, и он будет абсолютно, на сто процентов, прав, но он не будет знать, что происходит на периметре: на соседнем участке, где соседняя рота, взвод... Но реально мы видим по всем признакам, что он сражался и знает, о чем говорит. Это тоже отдельная история. Поэтому об этом нужно спрашивать у топ-представителей ГШ. Но они, очевидно, говорят меньше. Потому что основная задача – победить, а не проинформировать телезрителей о происходящем", – подытожил Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



