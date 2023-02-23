ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Пленные, которых я видел, – это категория людей "обнять и плакать". Но это не значит, что они все такие

 
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Рудык: Человек искренне может информировать об увиденном своими глазами, и он будет абсолютно, на сто процентов, прав, но он не будет знать, что происходит на периметре
Рудык: Человек искренне может информировать об увиденном своими глазами, и он будет абсолютно, на сто процентов, прав, но он не будет знать, что происходит на периметре
Фото: Сергій Рудик / Facebook

Украинские военнослужащие видят войну каждый на своем сегменте ответственности, какие-то глобальные выводы может сделать только Генштаб. Об этом нардеп от группы "За майбутнє", подполковник ВСУ Сергей Рудык сказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, отвечая на вопрос, что из себя представляют российские пленные.

"Я возможно, вас разочарую, но пленные, которых я видел, не принадлежали к топам. Это была как раз категория людей "обнять и плакать". Первым, кого я увидел на лиманском направлении, был представитель Луганской области, который вообще пытался нам рассказать о том, что он вышел покурить вечером, в одиннадцать часов, а его загребли и взяли", – сказал Рудык.

По его словам, эта группа легко сдалась – старший пытался сопротивляться "и остался там навеки", а четверо солдат спокойно сдались и сохранили себе жизнь.

"Но никаких особых военных тайн не рассказали, потому что видно было, что это как раз не самое боеспособное подразделение. Поэтому не делайте из моих слов каких-либо глобальных выводов. То, что я не видел каких-то других пленных, не означает, что они все такие", – подчеркнул он.

Подполковник обратил внимание, что это относится к любой информации, которая есть у военных.

"Мы же видим войну каждый на своем сегменте ответственности. Чем ниже уровень, чем меньше звание... И опять же, без глобальных выводов. То есть ты гранатометчик – ты видишь свою зону ответственности и ты не можешь знать, что происходит на той стороне. Все знает Генштаб", – сказал нардеп.

Рудык отметил, что с этим, в частности, связаны "сигналы" военного руководства о ситуации в информационном поле и просьбы согласовывать выступления. 

"Человек искренне может информировать об увиденном своими глазами, и он будет абсолютно, на сто процентов, прав, но он не будет знать, что происходит на периметре: на соседнем участке, где соседняя рота, взвод... Но реально мы видим по всем признакам, что он сражался и знает, о чем говорит. Это тоже отдельная история. Поэтому об этом нужно спрашивать у топ-представителей ГШ. Но они, очевидно, говорят меньше. Потому что основная задача – победить, а не проинформировать телезрителей о происходящем", – подытожил Рудык. 

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Луганская область, военные, плен, пленные, Сергей Рудык, война России против Украины, ЛНР, российские военные, российские оккупанты
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