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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нехватка артбоеприпасов и мин". СМИ узнали, как Резников описал резервы ВСУ в начале открытого вторжения РФ

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Ситуация с артиллерией у ВСУ значительно изменилась по сравнению с февралем
Ситуация с артиллерией у ВСУ значительно изменилась по сравнению с февралем
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В начале полномасштабного вторжения российской армии в феврале украинской армии не хватало мин и боеприпасов для крупнокалиберной артиллерии. Это следует из отчета за год деятельности министра обороны Украины Алексея Резникова, выдержки опубликовало 11 ноября агентство УНН.

"Уязвимостью сил обороны Украины на начальном этапе войны были [...] нехватка артиллерийских боеприпасов и мин советского образца ([калибра] 120 мм, 122 мм, 152 мм и тому подобное), которых, по оценкам Генштаба, хватило бы на 1–1,5 месяца конфликта высокой интенсивности", – говорится в сообщении.

Резников отметил, что "Вооруженные силы Украины были в большинстве оснащены морально устаревшим вооружением советского производства, которое по своим характеристикам уступало аналогичным образцам российских войск".

"Меньше 10% ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") было новым или модернизированным на отечественных предприятиях. [...] Одним из первоочередных шагов стало обеспечение войск западными образцами вооружения", – цитирует отчет УНН.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада активно поддерживают Украину, предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины и заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

Украина уже получила от партнеров ряд дальнобойных артиллерийских систем, а также реактивных систем залпового огня западного образца, с помощью которых ВСУ ежедневно уничтожают цели на оккупированной территории Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Вооруженные силы Украины, вооружение, оборона, Алексей Резников, боеприпасы, артиллерия, вторжение, ВСУ, отчет, война России против Украины, конфликт, войска
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