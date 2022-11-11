"Нехватка артбоеприпасов и мин". СМИ узнали, как Резников описал резервы ВСУ в начале открытого вторжения РФ

"Уязвимостью сил обороны Украины на начальном этапе войны были [...] нехватка артиллерийских боеприпасов и мин советского образца ([калибра] 120 мм, 122 мм, 152 мм и тому подобное), которых, по оценкам Генштаба, хватило бы на 1–1,5 месяца конфликта высокой интенсивности", – говорится в сообщении.
Резников отметил, что "Вооруженные силы Украины были в большинстве оснащены морально устаревшим вооружением советского производства, которое по своим характеристикам уступало аналогичным образцам российских войск".
"Меньше 10% ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") было новым или модернизированным на отечественных предприятиях. [...] Одним из первоочередных шагов стало обеспечение войск западными образцами вооружения", – цитирует отчет УНН.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада активно поддерживают Украину, предоставляя вооружение и финансовую помощь.
В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины и заявили, что Соединенные Штаты планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".
Украина уже получила от партнеров ряд дальнобойных артиллерийских систем, а также реактивных систем залпового огня западного образца, с помощью которых ВСУ ежедневно уничтожают цели на оккупированной территории Украины.