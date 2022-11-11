"Нехватка артбоеприпасов и мин". СМИ узнали, как Резников описал резервы ВСУ в начале открытого вторжения РФ

Ситуация с артиллерией у ВСУ значительно изменилась по сравнению с февралем Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Уязвимостью сил обороны Украины на начальном этапе войны были [...] нехватка артиллерийских боеприпасов и мин советского образца ([калибра] 120 мм, 122 мм, 152 мм и тому подобное), которых, по оценкам Генштаба, хватило бы на 1–1,5 месяца конфликта высокой интенсивности", – говорится в сообщении.

Резников отметил, что "Вооруженные силы Украины были в большинстве оснащены морально устаревшим вооружением советского производства, которое по своим характеристикам уступало аналогичным образцам российских войск".

"Меньше 10% ВВТ (вооружения и военной техники. – "ГОРДОН") было новым или модернизированным на отечественных предприятиях. [...] Одним из первоочередных шагов стало обеспечение войск западными образцами вооружения", – цитирует отчет УНН.

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