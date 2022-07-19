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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Немецкий министр о деблокаде украинских портов: Верить Путину – как верить в Санта-Клауса или пасхального кролика

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Оздемир (на фото) напомнил, что слово Путина "не стоит бумаги, на которой оно написано"
Оздемир (на фото) напомнил, что слово Путина "не стоит бумаги, на которой оно написано"
Фото: EPA

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир скептически прокомментировал новости о прогрессе на переговорах по разблокированию морских портов Украины. Об этом он говорил 18 июля на встрече министров сельского хозяйства ЕС в Брюсселе, сообщает Politico.

"Я не думаю, что из этого что-то выйдет, потому что оно основано на слове [президента РФ Владимира] Путина, которое не стоит бумаги, на которой оно написано. Если вы все еще верите Путину на слово, вы можете с тем же успехом верить в Санта-Клауса или в пасхального кролика. Это примерно так же серьезно и так же основано на фактах", – сказал Оздемир. 

Министр также призвал Еврокомиссию играть более активную роль в расширении экспорта Украины автомобильным и железнодорожным транспортом через границы ЕС, несмотря на то, что есть мнение, будто наземные маршруты не позволят перевозить такое же количество зерна, как морские.

"Соседние страны и отдельные государства не могут сделать это самостоятельно. Здесь необходимо лидерство Еврокомиссии", – сказал он, призвав Брюссель заняться созданием "постоянного альтернативного маршрута" для экспорта украинского зерна.

Месяц назад, комментируя эту тему, Оздемир подчеркивал, что доверять обещаниям Путина без надежных и эффективных военных гарантий "было бы самоубийством для Украины".

Посол по особым поручениям МИД Украины, бывший и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева в комментарии Politico также сказала, что "не слишком оптимистична" по поводу результатов переговоров о деблокаде Черного моря. 

"Это связано с двумя основными факторами: я вообще не доверяю России… и есть некоторые сложные технические проблемы", – сказала она. 

По словам Трофимцевой, самой большой проблемой являются "твердые гарантии безопасности", которые Россия может предоставить в отношении безопасности украинских портов и судов. "Есть много-много открытых вопросов, по крайней мере, на данный момент", – сказала она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разблокировка украинских портов противоречит усилиям Путина по уничтожению украинской экономики. По его мнению, Россия согласилась на разблокировку экспорта зерна, только чтобы уберечь свою репутацию среди стран Азии и Африки.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля были заблокированы морские порты Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт. По меньшей мере 400 тыс. тонн зерна российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины. Зерно, украденное на временно оккупированных территориях, Россия пытается продать другим странам.

Украина вела переговоры с ООН и Турцией о деблокировании портов, вывозе аграрной продукции и предоставлении гарантий безопасности кораблям, которые будут приходить в порты для загрузки.

13 июля на встрече представителей Турции, Украины, России и ООН были согласованы вопросы создания четырехстороннего координационного центра в Стамбуле, организации "совместного контроля" в портах и пунктах прибытия и "обеспечения безопасности мореплавания на маршрутах пересадки", сообщал министр обороны Турции. По данным турецкой газеты Yeni Şafak, стороны договорились, что в украинских портах будут находиться представители Турции, России и Украины.

Теги: Германия, Еврокомиссия, Черное море, экспорт, Евросоюз, Ольга Трофимцева, морские порты Украины, зерно, Джем Оздемир
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