ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Думаю, российские элиты стремятся получить гарантии личной безопасности от Запада в обмен на то, что они принесут Путина в мешке

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Тамар: Запад увидел лицо путинского режима
Тамар: Запад увидел лицо путинского режима
Фото: kremlin.ru

Российская "верхушка" попытается выменять у Запада свою безопасность на выдачу президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар.

"Российские элиты, те, кто реально имеет рычаги воздействия на политическую реальность, думаю, стремятся получить гарантии от Запада, прежде всего от США, что в случае, если они, грубо говоря, приведут Путина, принесут его в мешке, то им дадут гарантии личной безопасности, безопасности их имущества и так далее. Проблема в том, что Запад имеет такую "странность": он живет по закону", – сказал Тамар.

Он рассказал, что может сделать Путин, чтобы попробовать выйти из этой ситуации. По его мнению, Путин попробует "продать" своему электорату миф о том, что РФ проигрывает не Украине, а более страшному врагу.

"Потому что проиграть каким-то "укрофашистам" – это западло, а проиграть великому страшному НАТО, агрессивному...  С его точки зрения, вовлечение НАТО в конфликт и очень быстрое заключение мирного договора, как ему кажется, за счет интересов Украины. Это было бы возможно 13–14 месяцев назад. А после Бучи, Херсона, Харькова это уже невозможно. Потому что, с одной стороны, Запад увидел лицо путинского режима. Не просто увидел лицо, а ткнулся в это во все", – сказал он.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. По данным СБУ, изначально Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Херсонской, Харьковской и Николаевской, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, российская агрессия, война России против Украины, Григорий Тамар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
В России написали на Ахеджакову донос в Генпрокуратуру
Галина ГРИШИНА
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Названы вещи, которые должны быть в гардеробе мужчин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (48650) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (37792)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (37592)
4
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (35160)
5
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (34317)
6
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (32794)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (29567)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (26841) Актуально
 
 
 
 