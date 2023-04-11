Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Думаю, российские элиты стремятся получить гарантии личной безопасности от Запада в обмен на то, что они принесут Путина в мешке

"Российские элиты, те, кто реально имеет рычаги воздействия на политическую реальность, думаю, стремятся получить гарантии от Запада, прежде всего от США, что в случае, если они, грубо говоря, приведут Путина, принесут его в мешке, то им дадут гарантии личной безопасности, безопасности их имущества и так далее. Проблема в том, что Запад имеет такую "странность": он живет по закону", – сказал Тамар.

Он рассказал, что может сделать Путин, чтобы попробовать выйти из этой ситуации. По его мнению, Путин попробует "продать" своему электорату миф о том, что РФ проигрывает не Украине, а более страшному врагу.

"Потому что проиграть каким-то "укрофашистам" – это западло, а проиграть великому страшному НАТО, агрессивному... С его точки зрения, вовлечение НАТО в конфликт и очень быстрое заключение мирного договора, как ему кажется, за счет интересов Украины. Это было бы возможно 13–14 месяцев назад. А после Бучи, Херсона, Харькова это уже невозможно. Потому что, с одной стороны, Запад увидел лицо путинского режима. Не просто увидел лицо, а ткнулся в это во все", – сказал он.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube