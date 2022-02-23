Оккупанты обстреляли детский сад и жилые дома в Донецкой области, ранена женщина – полиция

Четверо детей и воспитатели во время обстрела прятались в подвале, детей уже забрали родители, о пострадавших не сообщается.

В Зеленополье, а также в селе Николаевка под обстрел попали жилые дома. В Николаевке в результате попадания снаряда в дом была ранена женщина.

Полиция по факту обстрелов открыла уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение обычаев войны).

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация, обострение продолжается и сейчас. За семь дней боевики 245 раз стреляли по гражданским объектам Донецкой и Луганской областей, повреждены десятки домов, объекты инфраструктуры. В результате обстрелов погиб один гражданский, трое были ранены, еще трое получили контузию, сообщили в штабе ООС 23 февраля. Также есть потери в рядах ВСУ.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

В тот же день жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.