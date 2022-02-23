"Остановите Путина". Антон Геращенко обратился к россиянам. Видео

"Сейчас, когда, возможно, остается всего несколько часов до принятия окончательного решения президентом России Владимиром Путиным о вторжении в Украину, я хочу обратиться к вам. Я имею ввиду не вторжение на территорию так называемых "Луганской и Донецкой народных республик", которые Россия захватила, когда мы были разобщенными и слабыми восемь лет назад, а открытое продолжение вторжения на нашу украинскую землю. Я, гражданин и патриот Украины, ответственно заявляю: у Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса. Все попытки российской пропагандистской машины придумывать поводы для вторжения в Украину – это чудовищная ложь и провокация", – отметил он.
Бывший народный депутат заявил, что Путина не остановят никакие экономические санкции Запада, но в случае, если сейчас российский народ промолчит и сегодня будет отдан приказ о вторжении в Украину, украинцы ответят достойно.
"Мы будем сражаться и стрелять в тех, кто придет на нашу землю с мечом, погибнут тысячи российских и украинских солдат. Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики. Матери и жены будут оплакивать российских мужчин, погибших, вторгнувшись на чужую землю. Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию. Остановите Путина! Как это сделать? Не молчите – от Калининграда до Владивостока. Звоните родным и близким прямо сейчас, говорите им, что вы против войны с Украиной. Поверьте, те, кто вас слушают, услышат. Те, у кого хватит смелости, пишите об этом в социальных сетях, записывайте короткие видеоролики, размещайте их во "ВКонтакте" в "Одноклассниках", в TikTok – везде, где можете. Говорите, что вы категорически против вторжения в Украину", – продолжил Геращенко.
Советник главы МВД напомнил россиянам старшего поколения о том, чем обернулось для СССР военное вторжение в Афганистан, когда там погибли и стали инвалидами десятки тысяч советских военных.
"Афганистан стал одной из причин развала советской империи. Вторжение в Украину станет концом той России, которую вы знаете сейчас. Запомните: Украина – не Россия, но Украина – и не враг России. Дайте нам жить спокойно, живите спокойно сами, нам всем нужен мир. Остановите Путина", – заключил Геращенко.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Канада и Украина анонсировали санкции в связи с решением Путина. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.