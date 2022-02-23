"Остановите Путина". Антон Геращенко обратился к россиянам. Видео

"Сейчас, когда, возможно, остается всего несколько часов до принятия окончательного решения президентом России Владимиром Путиным о вторжении в Украину, я хочу обратиться к вам. Я имею ввиду не вторжение на территорию так называемых "Луганской и Донецкой народных республик", которые Россия захватила, когда мы были разобщенными и слабыми восемь лет назад, а открытое продолжение вторжения на нашу украинскую землю. Я, гражданин и патриот Украины, ответственно заявляю: у Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса. Все попытки российской пропагандистской машины придумывать поводы для вторжения в Украину – это чудовищная ложь и провокация", – отметил он.

Бывший народный депутат заявил, что Путина не остановят никакие экономические санкции Запада, но в случае, если сейчас российский народ промолчит и сегодня будет отдан приказ о вторжении в Украину, украинцы ответят достойно.

"Мы будем сражаться и стрелять в тех, кто придет на нашу землю с мечом, погибнут тысячи российских и украинских солдат. Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики. Матери и жены будут оплакивать российских мужчин, погибших, вторгнувшись на чужую землю. Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию. Остановите Путина! Как это сделать? Не молчите – от Калининграда до Владивостока. Звоните родным и близким прямо сейчас, говорите им, что вы против войны с Украиной. Поверьте, те, кто вас слушают, услышат. Те, у кого хватит смелости, пишите об этом в социальных сетях, записывайте короткие видеоролики, размещайте их во "ВКонтакте" в "Одноклассниках", в TikTok – везде, где можете. Говорите, что вы категорически против вторжения в Украину", – продолжил Геращенко.

Советник главы МВД напомнил россиянам старшего поколения о том, чем обернулось для СССР военное вторжение в Афганистан, когда там погибли и стали инвалидами десятки тысяч советских военных.

"Афганистан стал одной из причин развала советской империи. Вторжение в Украину станет концом той России, которую вы знаете сейчас. Запомните: Украина – не Россия, но Украина – и не враг России. Дайте нам жить спокойно, живите спокойно сами, нам всем нужен мир. Остановите Путина", – заключил Геращенко.

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