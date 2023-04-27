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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк рассказал, как нужно поступить с Россией для деэскалации в Украине

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Сохранение России в нынешнем политическом формате с нынешней элитой залог дальнейшей эскалации, убежден Подоляк
Сохранение России в нынешнем политическом формате с нынешней элитой – залог дальнейшей эскалации, убежден Подоляк
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента РФ Михаил Подоляк отметил 27 апреля в Twitter, что проигрыш РФ в развязанной ею войне – один из шагов, необходимых для деэскалации в Украине и мире, но не единственный.

"Правильная терминология. Сохранение России в нынешнем политическом формате с нынешней элитой, разрушение международного права, классическая агрессивная риторика России, ракетные атаки, оккупация территории Украины, пренебрежение европейскими ценностями – это эскалация", – написал он.

В то же время деэскалацию, по мнению Подоляка, смогут обеспечить проигрыш России в развязанной ею войне в Украине и трансформация политической системы России.

"Примат международного права, возвращение территорий Украины, безусловность суверенитета всех постсоветских стран, коллективный контроль за арсеналами России, изгнание российской пропаганды с глобальных рынков, резкое уменьшение российских вложений в глобальный терроризм – это деэскалация", – заявил советник главы ОП.

Контекст:

Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.

26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть. 

В этот же день Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".

Теги: Россия, Украина, оккупация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, суверенитет, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация, распад России
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