Подоляк рассказал, как нужно поступить с Россией для деэскалации в Украине

"Правильная терминология. Сохранение России в нынешнем политическом формате с нынешней элитой, разрушение международного права, классическая агрессивная риторика России, ракетные атаки, оккупация территории Украины, пренебрежение европейскими ценностями – это эскалация", – написал он.
В то же время деэскалацию, по мнению Подоляка, смогут обеспечить проигрыш России в развязанной ею войне в Украине и трансформация политической системы России.
"Примат международного права, возвращение территорий Украины, безусловность суверенитета всех постсоветских стран, коллективный контроль за арсеналами России, изгнание российской пропаганды с глобальных рынков, резкое уменьшение российских вложений в глобальный терроризм – это деэскалация", – заявил советник главы ОП.
Правильна термінологія…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2023
Збереження Рф в нинішньому політичному форматі з нинішньою елітою, руйнування міжнародного права, класична агресивна риторика Рф, ракетні атаки, окупація території України, нехтування європейськими цінностями – це ескалація…
Програш Рф; трансформація…
Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованной в сентябре 2022 года, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.
Россию к 2033 году ждет распад или превращение в failed state. Такой прогноз дала почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council.
26 февраля 2023 года телеканал "Россия" опубликовал интервью Путина, в котором тот заявил, что у стран Запада "одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – РФ". При этом он отметил, что в случае развала России российский народ может исчезнуть.
В этот же день Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".