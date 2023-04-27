Подоляк рассказал, как нужно поступить с Россией для деэскалации в Украине

"Правильная терминология. Сохранение России в нынешнем политическом формате с нынешней элитой, разрушение международного права, классическая агрессивная риторика России, ракетные атаки, оккупация территории Украины, пренебрежение европейскими ценностями – это эскалация", – написал он.

В то же время деэскалацию, по мнению Подоляка, смогут обеспечить проигрыш России в развязанной ею войне в Украине и трансформация политической системы России.

"Примат международного права, возвращение территорий Украины, безусловность суверенитета всех постсоветских стран, коллективный контроль за арсеналами России, изгнание российской пропаганды с глобальных рынков, резкое уменьшение российских вложений в глобальный терроризм – это деэскалация", – заявил советник главы ОП.

Правильна термінологія…

Збереження Рф в нинішньому політичному форматі з нинішньою елітою, руйнування міжнародного права, класична агресивна риторика Рф, ракетні атаки, окупація території України, нехтування європейськими цінностями – це ескалація…

Програш Рф; трансформація… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 27, 2023