ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Попрут – будем их убивать". Ярош прокомментировал готовность украинской армии к российскому вторжению

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ярош: Если будет единство общества, то мы можем отразить любое наступление Российской Федерации
Ярош: Если будет единство общества, то мы можем отразить любое наступление Российской Федерации
Фото: Дмитро Ярош / Facebook

Украинские вооруженные силы готовы к возможному вторжению России лучше, чем полгода назад. Об этом заявил бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош в интервью "24 каналу", опубликованном 9 февраля.

"Украинские вооруженные силы готовы очень неплохо. Гораздо лучше, чем мы были готовы даже полгода назад. И здесь многое зависит от тех назначений, которые состоялись летом 2021 года. Генерал, лавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный, начальник Генштаба [генерал-лейтенант ВСУ Сергей] Шаптала, командующие оперативными командованиями, командующий операцией Объединенных сил  [генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк] – это все боевые генералы, которые стали генералами, собственно, на нашей войне, и они очень эффективны в том, что они делают и хорошо понимают, что нужно делать для отражения агрессии на разных направлениях", – сказал Ярош.

Он отметил, что не знает точно, произойдет ли полномасштабная атака России.

"Не знаю. На мой взгляд, в данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира – готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. Не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну, будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто”, – рассказал Ярош.

Он добавил, что батальоны в Львовской, Киевской и Днепропетровской областях могут быть развернуты за один-два дня в случае необходимости.

По словам Яроша, главное сегодня – единство в обществе.

"На мой взгляд, чтобы общество и военно-политическое руководство были готовы к отражению возможной широкомасштабной агрессии. Если будет единство общества, не будет дестабилизирующих факторов, которые могут расшатать это единство, то мы можем отразить любое наступление Российской Федерации", – подчеркнул он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.

8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Ярош, военные, агрессия, оборона, вторжение, батальон, советник, ВСУ, батальоны, наступление, Валерий Залужный, Александр Павлюк, Сергей Шаптала
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи
"Это огонь". Кардашян снялась в мокром платье без белья и показала ягодицы вблизи
"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку
"От Нади не оторвать глаз". Дорофеева показала растяжку
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
"Жаркая, как знойное лето". Семенович опубликовала первое фото после пластической операции
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
Младший брат Осадчей позировал за границей с доской для вейксерфинга
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
"Временно вино нельзя". 37-летняя жена Макаревича показала округлившийся живот. Фото
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
  "Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
"О боже, он вылитый Арнольд". Внебрачный сын Шварценеггера появился на обложке Men's Health
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
  Богословская: Когда пришла в политику, впечатление было, что любой, кто протягивает руку, держит презерватив – с приглашением
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
"Уф, какая красавица", "Вау, вау, вау". 63-летняя Стоун снялась в облегающей майке для обложки глянца
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
  Звезда "Дизель Шоу" Булитко: Если бы проснулась мужчиной, то попробовала бы понять, что такое мужское эрогенное состояние
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
63-летняя Мадонна позировала без верхней части белья, и в сети ее сравнили с Ким Кардашян
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
"Целый совет ботаников собрался, чтобы изучить мою титьку". Morgenshtern отреагировал на заведение против него дела о пропаганде наркотиков
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
  35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (139894)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (87226)
3
"Секси-леди". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик расставила ноги и засветила внутреннюю часть бедра (61616)
4
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (61477)
5
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (50053)
6
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (46744)
7
42-летний Узелков сообщил, что женится во второй раз (42380)
8
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (36957)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS