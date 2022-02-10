"Попрут – будем их убивать". Ярош прокомментировал готовность украинской армии к российскому вторжению

Ярош: Если будет единство общества, то мы можем отразить любое наступление Российской Федерации Фото: Дмитро Ярош / Facebook

"Украинские вооруженные силы готовы очень неплохо. Гораздо лучше, чем мы были готовы даже полгода назад. И здесь многое зависит от тех назначений, которые состоялись летом 2021 года. Генерал, [главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий] Залужный, начальник Генштаба [генерал-лейтенант ВСУ Сергей] Шаптала, командующие оперативными командованиями, командующий операцией Объединенных сил [генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк] – это все боевые генералы, которые стали генералами, собственно, на нашей войне, и они очень эффективны в том, что они делают и хорошо понимают, что нужно делать для отражения агрессии на разных направлениях", – сказал Ярош.

Он отметил, что не знает точно, произойдет ли полномасштабная атака России.

"Не знаю. На мой взгляд, в данной ситуации надо пользоваться старым римским лозунгом: хочешь мира – готовься к войне. Все должно быть направлено именно на это. Не паниковать, не бояться, а готовиться к битве. Попрут – ну, будем их убивать. Не попрут – не будем убивать, все очень просто”, – рассказал Ярош.

Он добавил, что батальоны в Львовской, Киевской и Днепропетровской областях могут быть развернуты за один-два дня в случае необходимости.

По словам Яроша, главное сегодня – единство в обществе.

"На мой взгляд, чтобы общество и военно-политическое руководство были готовы к отражению возможной широкомасштабной агрессии. Если будет единство общества, не будет дестабилизирующих факторов, которые могут расшатать это единство, то мы можем отразить любое наступление Российской Федерации", – подчеркнул он.