Последние поставки оружия из США в Украину были предназначены для контрнаступления ВСУ на юге – Белый дом

Представитель Белого дома рассказал, что Украина в течение нескольких месяцев просила у США "оружие, специально предназначенное для их запланированного контрнаступления на юге", и Вашингтон выполнял "конкретные запросы".

В течение последних двух месяцев Соединенные Штаты в рамках "президентских пакетов помощи" выполнили "многие из этих запросов", в том числе на поставку дополнительных боеприпасов, артиллерии и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, отмечает CNN.

Телекомпания подчеркивает, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли регулярно общались с представителями Минобороны Украины, чтобы выяснить, "какое конкретное оружие необходимо в зависимости от целей Украины на поле боя".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 августа с Милли говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", – писал Залужный.

Он регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.