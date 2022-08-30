Последние поставки оружия из США в Украину были предназначены для контрнаступления ВСУ на юге – Белый дом

Представитель Белого дома рассказал, что Украина в течение нескольких месяцев просила у США "оружие, специально предназначенное для их запланированного контрнаступления на юге", и Вашингтон выполнял "конкретные запросы".
В течение последних двух месяцев Соединенные Штаты в рамках "президентских пакетов помощи" выполнили "многие из этих запросов", в том числе на поставку дополнительных боеприпасов, артиллерии и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, отмечает CNN.
Телекомпания подчеркивает, что министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли регулярно общались с представителями Минобороны Украины, чтобы выяснить, "какое конкретное оружие необходимо в зависимости от целей Украины на поле боя".
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26 августа с Милли говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Получил заверения генерала Милли в непоколебимой помощи лично президента Джо Байдена, обеих палат парламента и американского народа в целом", – писал Залужный.
Он регулярно созванивается с Милли, обсуждает в том числе ситуацию на фронте. 14 июля он заверил Милли, что ВСУ не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.
Остин сообщал 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату к присоединились 50 государств.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
В Пентагоне 12 августа оценили эффективность действий ВСУ на 12 по 10-балльной шкале. "Они нашли способы делать то, о чем мы не могли бы и подумать, что это возможно", – сказали в министерстве обороны США.
29 августа стало известно, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. В ходе наступательных действий украинские военные нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов – в частности, по машиностроительному заводу в Бериславе Херсонской области, там была военная база российских оккупационных войск. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.