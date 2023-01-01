РФ вчера впервые применила ракетоносители в районе Каспийского моря – спикер сил обороны юга

"Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано", – сказала она, отвечая, использовались ли во время атаки российские корабли-ракетоносители в Черном море.
По оценке Гуменюк, РФ начала применять ракетоносители в районе Каспийского море, так как, "наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы".
"Это говорит о том, что держать под огневым контролем логистику, на левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно", – добавила спикер.
Днем 31 декабря РФ совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустила более 20 ракет, 12 из них были сбиты.
Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 22 человека, среди них японский журналист.
В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.
В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.
В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.
Ночью 31 декабря оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе, защитники сбили 32 цели.