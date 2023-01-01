РФ вчера впервые применила ракетоносители в районе Каспийского моря – спикер сил обороны юга

Гуменюк: Наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы Фото: mediacenter.org.ua

"Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано", – сказала она, отвечая, использовались ли во время атаки российские корабли-ракетоносители в Черном море.

По оценке Гуменюк, РФ начала применять ракетоносители в районе Каспийского море, так как, "наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять эти запасы".

"Это говорит о том, что держать под огневым контролем логистику, на левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно", – добавила спикер.