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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается вычислить позиции украинской ПВО – ОК "Юг"

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Украинские военные просят не сообщать о работе ПВО, чтобы не выдавать их позиции
Украинские военные просят не сообщать о работе ПВО, чтобы не выдавать их позиции
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска пытаются вычислить позиции украинской противовоздушной обороны. Об этом глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире национального телемарафона, сообщает Общественное.

"Оккупантам не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройка, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты", – сказала она.

Поэтому, как подчеркнула Гуменюк, военные просят не спешить сообщать о работе ПВО в каком-либо регионе и не предупреждать, "что взрывы, которые вы слышите, – это работают наши".

"Помните об этом. Когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность, и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", – подчеркнула она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного ракетного удара и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.

С начала октября Россия активизировала ракетные удары и атаки с помощью дронов-камикадзе по Украине, в том числе по ее энергетической инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

Только с 11-го по 17 ноября, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли 148 ракетных ударов по Украине и применили 26 дронов-камикадзе. Украинские военнослужащие за этот период уничтожили 102 воздушные цели.

В Пентагоне считают, что Россия, нанося массированные ракетные удары, пытается "подавить и истощить" украинскую систему ПВО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ПВО, оборона, война России против Украины, Наталья Гуменюк
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