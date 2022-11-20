Россия пытается вычислить позиции украинской ПВО – ОК "Юг"

"Оккупантам не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройка, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты", – сказала она.
Поэтому, как подчеркнула Гуменюк, военные просят не спешить сообщать о работе ПВО в каком-либо регионе и не предупреждать, "что взрывы, которые вы слышите, – это работают наши".
"Помните об этом. Когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность, и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", – подчеркнула она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с массированного ракетного удара и продолжает выпускать ракеты по Украине практически ежедневно.
С начала октября Россия активизировала ракетные удары и атаки с помощью дронов-камикадзе по Украине, в том числе по ее энергетической инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.
Только с 11-го по 17 ноября, по данным Генерального штаба ВСУ, российские войска нанесли 148 ракетных ударов по Украине и применили 26 дронов-камикадзе. Украинские военнослужащие за этот период уничтожили 102 воздушные цели.
В Пентагоне считают, что Россия, нанося массированные ракетные удары, пытается "подавить и истощить" украинскую систему ПВО.