Россия пытается вычислить позиции украинской ПВО – ОК "Юг"

Украинские военные просят не сообщать о работе ПВО, чтобы не выдавать их позиции Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Оккупантам не дает покоя наша противовоздушная оборона, ее качество и настройка, они все же пытаются, в частности, и вычислить эти позиции защиты", – сказала она.

Поэтому, как подчеркнула Гуменюк, военные просят не спешить сообщать о работе ПВО в каком-либо регионе и не предупреждать, "что взрывы, которые вы слышите, – это работают наши".

"Помните об этом. Когда работают наши, они работают для того, чтобы была безопасность, и не нужно извещать врага об этой работе. Даже если вы не называете конкретных координат, вы ориентируете, где и на каких направлениях сосредоточены эти силы", – подчеркнула она.

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