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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли Очаков из РСЗО, повреждены дома и автомобили. Фото

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Оккупанты били по Очакову со стороны Кинбурнской косы
Оккупанты били по Очакову со стороны Кинбурнской косы
Фото: Виталий Ким / Николаевская ОГА / Telegram

Российские оккупанты в ночь с 11-го на 12 марта ударили по городу Очаков Николаевской области из реактивных систем залпового огня со стороны Кинбурской косы. Об этом сообщил в Telegram глава областной полиции Сергей Шайхет в Telegram.

"Повреждения устанавливаем, пылают несколько автомобилей, ГСЧС и полиция области работают на месте. Предварительно, без жертв", – написал он ночью. 

Позднее глава областной военной администрации Виталий Ким опубликовал фото последствий обстрела. "Оккупантами атакован очередной "военный объект" в Очакове", – написал он иронично. По информации Кима, загорелись автомобили, повреждены частные дома, многоэтажка. 

ГСЧС уточнила, что в результате попадания боеприпасов и обломков от них загорелись два автомобиля ВАЗ 2105 и Mazda 626. Также начался пожар в одном из обстрелянных домов.

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Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, но район Очакова россияне обстреливают практически ежедневно.

Теги: пожар, Николаевская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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