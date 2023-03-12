Россияне обстреляли Очаков из РСЗО, повреждены дома и автомобили. Фото

"Повреждения устанавливаем, пылают несколько автомобилей, ГСЧС и полиция области работают на месте. Предварительно, без жертв", – написал он ночью.

Позднее глава областной военной администрации Виталий Ким опубликовал фото последствий обстрела. "Оккупантами атакован очередной "военный объект" в Очакове", – написал он иронично. По информации Кима, загорелись автомобили, повреждены частные дома, многоэтажка.

ГСЧС уточнила, что в результате попадания боеприпасов и обломков от них загорелись два автомобиля ВАЗ 2105 и Mazda 626. Также начался пожар в одном из обстрелянных домов.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, но район Очакова россияне обстреливают практически ежедневно.