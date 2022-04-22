Российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" травматологическую больницу в Донецкой области

"Прямые попадания снарядов повлекли за собой пожар и разрушения как в больнице, так и в жилых домах, расположенных рядом", – написал Кириленко.

По его словам, спасатели и пиротехники потушили пожар и обезвредили взрывоопасные предметы.

"Преступления оккупантов тщательно фиксируем. Россияне и их государство, которое принесло на нашу землю разрушения и смерть, за все заплатят!" – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)