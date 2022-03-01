Российские войска начали штурм Херсона – Госспецсвязи

"По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината", – сказано в сообщении.

После полуночи в паблике "Х...евый Херсон" появилось сообщение о взрывах в районе аэропорта Херсона.

Позже его авторы уточнили, что оккупанты заняли аэропорт Херсона и закрепились на северо-западной окраине города, возле кладбища Геологов.

Около полуночи мэр Херсона Игорь Колыхаев написал в Facebook, что российские военнослужащие установили на въездах в Херсон блокпосты.

"Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своем кабинете и координирую работу городских служб, чтобы утром вы проснулись в относительно спокойном городе. Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки. Если бы я "сдал" город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Будете на моем месте – будете поступать по-своему", – отметил Колыхаев и подчеркнул, что "Херсон был и остается украинским".

Он призвал горожан сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа (с 1 марта он действует с 20.00 до 6.00), не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцировать противника на конфликты.

"Самая большая ценность, которая есть в этом городе, – это ваши жизни. Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием", – написал он.

С начала вторжения оккупанты неоднократно предпринимали попытки штурма Херсона.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, цель оккупантов – блокирование Киева и создание сухопутного коридора к Приднестровью и полуострову Крым (для чего они ведут бои в Херсонской области).