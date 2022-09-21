Российских срочников уже несколько месяцев перебрасывают к границе с Украиной – Союз комитетов солдатских матерей

Российские срочники служат "и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже", и в населенных пунктах недалеко от границы, рассказывают их родственники Фото: depositphotos.com (архив)

"Бригады находятся и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже, и юридической проблемы тут нет, так как находятся они все еще на территории России. Ко мне обращались родственники срочников, которых перебросили под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять трудную работу, что идут обстрелы. Но [по закону] ничего с этим не поделать", – сказала Мельникова.

По информации "Русской службы BBC", туда же собираются отправить срочников из 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии, готовятся перебросить на границу с Украиной в Белгородскую область "для защиты государственной границы", а командование части давит на них, требуя от срочников подписать контракты. Об этом изданию рассказали родственники троих солдат.

Часть солдат уже находится там. По словам родственников, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников. Затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части, а оставили срочников в Валуйках.