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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российских срочников уже несколько месяцев перебрасывают к границе с Украиной – Союз комитетов солдатских матерей

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Российские срочники служат "и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже", и в населенных пунктах недалеко от границы, рассказывают их родственники
Российские срочники служат "и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже", и в населенных пунктах недалеко от границы, рассказывают их родственники
Фото: depositphotos.com (архив)

Российских военнослужащих срочной службы уже не первый месяц перебрасывают к границе с Украиной. Об этом "Холоду" заявила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

"Бригады находятся и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже, и юридической проблемы тут нет, так как находятся они все еще на территории России. Ко мне обращались родственники срочников, которых перебросили под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять трудную работу, что идут обстрелы. Но [по закону] ничего с этим не поделать", – сказала Мельникова.

По информации "Русской службы BBC", туда же собираются отправить срочников из 1-го гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии, готовятся перебросить на границу с Украиной в Белгородскую область "для защиты государственной границы", а командование части давит на них, требуя от срочников подписать контракты. Об этом изданию рассказали родственники троих солдат. 

Часть солдат уже находится там. По словам родственников, в начале российского вторжения в Украину в этом полку были погибшие среди срочников. Затем их вывели на территорию России, но не вернули в Подмосковье к месту постоянной дислокации части, а оставили срочников в Валуйках.

Контекст:

"Комитет солдатских матерей" РФ с самого начала полномасштабного вторжения сообщал российским СМИ, в частности "Таким делам", что солдат срочной службы вооруженных сил России массово переводят на контрактную службу и отправляют к границе с Украиной.

С самого начала войны в РФ это отрицали, а лично Путин заявлял, что в Украине российских "призывников нет ни одного".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским адвокатом Марком Фейгиным говорил 6 марта, что среди пленных российских военных не менее 300 – именно солдаты срочной службы, "Их хватает здесь, их убитыми очень много. Такое впечатление, что на основные направления бросили как раз срочников", – сказал он. 

В министерстве обороны России 9 марта впервые официально признали, что на территории Украины воюют в том числе солдаты срочной службы, но заявили, что якобы практически все они уже выведены с территории Украины. 

После того, как в апреле ВСУ потопили крейсер "Москва", выяснилось, что на нем служили срочники. Многих из них объявили пропавшими без вести, но десятки выжили, и по информации СМИ, их собирались вновь задействовать в войне.  

В мае украинская разведка сообщала, что власти РФ продолжают отправлять срочников на войну в Украину

В сентябре Генштаб ВСУ сообщил, что срочников в РФ принуждают заключать трехлетние контракты с сокращением выплат. 

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил в РФ частичную мобилизациюВ тексте указа говорится, что уволиться с военной службы в период частичной мобилизации как мобилизованные граждане, так и контрактники смогут только из-за возраста, состояния здоровья или приговора суда о лишении свободы.

Теги: военные, Белгород, Воронеж, Валентина Мельникова, Брянск, война России против Украины, военнослужащий, границы, российские военные
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