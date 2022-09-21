Руденко: Я увидела на границе, как украинцы провожали жен и детей и возвращались назад. Эти плачущие мужчины... Мое сердце разрывалось

"Самое ужасное – что наши дети попали в ситуацию, когда они сидели по подвалам под обстрелами, а затем на вокзалах, их вывозили испуганные и уставшие мамы в переполненных вагонах поездов, стояли в километровых очередях на границе", – отметила Руденко.
Она рассказала, как украинцы прощались с близкими, уезжающими от войны.
"Картина, о которой я бы отдельно хотела снимать кино, – это то, что я увидела на границе, когда провожала свою невестку с детьми: мужчины провожают свои семьи – их жены и дети уходят в сторону ЕС, а мужчины возвращаются назад. Кто-то сразу идет на фронт, кто-то – в ТрО, кто-то – в пустую квартиру… И они не знают, увидят ли еще своих жен и детей. Эти плачущие мужчины... Мое сердце разрывалось", – поделилась собеседница.
Кроме того, она стала свидетелем, как европейцы забирали малышей из харьковского Дома ребенка.
"На том же переходе я видела еще одну картину: приехала "скорая", оттуда вынесли младенцев, сказали, из Харькова, из Дома ребенка, и всех передали на ту сторону. Вернутся ли когда-нибудь эти дети в Украину, будут ли они украинцами... Как такое можно забыть? Я не знаю. Каким нужно обладать художественным талантом, чтобы все это передать в кино?" – сказала Руденко.
Руденко: После вторжения дистрибьюторы из Европы и мира просят: дайте готовый телепродукт на тему войны. У нас ничего нет. Полный текст интервью
После 24 февраля в страны ЕС выехало около 8 млн украинцев. 5 млн из них уже вернулись домой, сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
30 августа социологическая служба Центра Разумкова опубликовала данные соцопроса, согласно которым более трети (36%) украинских беженцев, находящихся за границей, планируют вернуться в Украину. Но только после того, как убедятся, что в местности, где они жили, безопасно находиться. 7% вообще не планируют возвращаться домой в Украину.