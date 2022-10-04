С начала войны Россия украла из Украины зерна на $530 млн – Associated Press

Агентство использовало спутниковые снимки и данные морских радиопередатчиков, чтобы отследить три десятка судов, совершивших более 50 рейсов с зерном из оккупированных Россией районов Украины. Они осуществили поставки в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Как пишет AP, продолжающееся воровство, по мнению правоведов, является потенциальным военным преступлением и осуществлялось богатыми бизнесменами и государственными компаниями в России и Сирии.

Прокурор, участвовавший в многочисленных международных расследованиях военных преступлений, Дэвид Крейн, с которым пообщалось агентство, считает, что такие действия России – "мародерство и уголовно наказуемое деяние".

В расследовании AP описало маршрут нескольких суден, в частности Laodicea. В конце июля оно пришвартовалось в порту города Триполи в Ливане. Тогда власти Ливана отвергли заявления Украины о том, что Laodicea перевозит краденое зерно. Однако спутниковые снимки, которые изучило агентство, свидетельствуют о том, что судно везло зерно из Крыма, а на полуостров оно, вероятно, попало из Мелитополя. Как заявил агентству мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты перевозят большое количество зерна из региона "поездами и грузовиками в порты России и Крыма".

После вторжения РФ в Украину мировые цены на зерно резко подскочили, "увеличив прибыль российских контрабандистов" и спровоцировав "голод, от которого пострадали по меньшей мере 345 млн человек", отметило агентство.