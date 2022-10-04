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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны Россия украла из Украины зерна на $530 млн – Associated Press

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Воровство зерна Россией является потенциальным военным преступлением AP
Воровство зерна Россией является потенциальным военным преступлением – AP
Фото: EPA

С начала войны Россия похитила из Украины зерна на $530 млн. Об этом 3 октября сообщило агентство Associated Press по итогам расследования.

Агентство использовало спутниковые снимки и данные морских радиопередатчиков, чтобы отследить три десятка судов, совершивших более 50 рейсов с зерном из оккупированных Россией районов Украины. Они осуществили поставки в порты Турции, Сирии, Ливана и других стран.

Как пишет AP, продолжающееся воровство, по мнению правоведов, является потенциальным военным преступлением и осуществлялось богатыми бизнесменами и государственными компаниями в России и Сирии. 

Прокурор, участвовавший в многочисленных международных расследованиях военных преступлений, Дэвид Крейн, с которым пообщалось агентство, считает, что такие действия России – "мародерство и уголовно наказуемое деяние". 

В расследовании AP описало маршрут нескольких суден, в частности Laodicea. В конце июля оно пришвартовалось в порту города Триполи в Ливане. Тогда власти Ливана отвергли заявления Украины о том, что Laodicea перевозит краденое зерно. Однако спутниковые снимки, которые изучило агентство, свидетельствуют о том, что судно везло зерно из Крыма, а на полуостров оно, вероятно, попало из Мелитополя. Как заявил агентству мэр Мелитополя Иван Федоров, оккупанты перевозят большое количество зерна из региона "поездами и грузовиками в порты России и Крыма".

После вторжения РФ в Украину мировые цены на зерно резко подскочили, "увеличив прибыль российских контрабандистов" и спровоцировав "голод, от которого пострадали по меньшей мере 345 млн человек", отметило агентство. 

Контекст:

Российские оккупанты вывезли с захваченных территорий Украины по меньшей мере 400 тыс. тонн зерна, заявили в Минагрополитики 25 июня.

О заходе Laodicea 27 июля в порт Триполи стало известно 28 июля. Проект "Крым.Реалии" утверждает, что 15 июля сирийское судно было замечено у причала в оккупированном крымском городе Феодосия, оно стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно, из оккупированных южных регионов Украины.

Для вывоза краденого зерна Украины действует преступная схема, в которой участвуют российские оккупационные войска, а также в основном российские и сирийские суда, сообщил 10 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ. По его словам, краденое украинское зерно по этой схеме перевозят через Турцию напрямую в Сирию либо в другие страны Ближнего Востока. Всего в списке судов, перевозящих краденое зерно из Украины, 87 сухогрузов, отметил Осташ.

Теги: Россия, Украина, Ливан, военные, оккупация, цены, контрабанда, голод, мародеры, судно, российские оккупанты, Иван Федоров, зерно
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