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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу заявил оккупантам, что РФ наращивает объемы производства боеприпасов

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Шойгу (в центре) заявил, что РФ стала производить больше "как обычных, так и высокоточных" снарядов
Шойгу (в центре) заявил, что РФ стала производить больше "как обычных, так и высокоточных" снарядов
Фото: EPA

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу 1 апреля провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск и заявил, что количество боеприпасов, которые производит РФ, "выросло кратно". Об этом пишет российское госагентство "РИА Новости".

Шойгу заявил, что объемы поставок наиболее востребованных на фронте боеприпасов определены, и заверил, что "принимаются необходимые меры по их наращиванию".

При этом, по его словам, уже сейчас "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".

Он заявил также, что это позволит выполнять на войне задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. 

Вопрос обеспечения захватчиков боеприпасами "находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ", добавили в сообщении. 

Контекст:

По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.

РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил. 

11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.

Британская разведка 14 марта сообщила, что Россия из-за обострения "снарядного голода" начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными.

На донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод", в артиллерийских подразделениях РФ были введены лимиты на использование боеприпасов, сообщил в марте руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. 

Эту информацию позднее подтвердил Путин и пообещал производить "в три раза больше боеприпасов", чем использует Украина. 

Теги: Россия, Сергей Шойгу, боеприпасы, артиллерия, война России против Украины
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