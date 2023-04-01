Шойгу заявил оккупантам, что РФ наращивает объемы производства боеприпасов

Шойгу (в центре) заявил, что РФ стала производить больше "как обычных, так и высокоточных" снарядов Фото: EPA

Шойгу заявил, что объемы поставок наиболее востребованных на фронте боеприпасов определены, и заверил, что "принимаются необходимые меры по их наращиванию".

При этом, по его словам, уже сейчас "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".

Он заявил также, что это позволит выполнять на войне задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.

Вопрос обеспечения захватчиков боеприпасами "находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ", добавили в сообщении.