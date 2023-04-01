Шойгу заявил оккупантам, что РФ наращивает объемы производства боеприпасов

Шойгу заявил, что объемы поставок наиболее востребованных на фронте боеприпасов определены, и заверил, что "принимаются необходимые меры по их наращиванию".
При этом, по его словам, уже сейчас "количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно, речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения".
Он заявил также, что это позволит выполнять на войне задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным.
Вопрос обеспечения захватчиков боеприпасами "находится на постоянном контроле в правительстве и МО РФ", добавили в сообщении.
По оценке украинской военной разведки на ноябрь 2022 года, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились.
РФ ищет снаряды для артиллерии, танков, "Градов" по всему миру, заявлял в декабре начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. На вопрос, возможен ли у россиян "технический голод" из-за санкций, Буданов ответил, что он уже наступил.
11 января 2023 года в оперативном аналитическом отчете американского Института исследования войны (ISW) отмечалось, что неспособность российского военно-промышленного комплекса решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности войск РФ поддерживать наступательные операции в Украине.
Британская разведка 14 марта сообщила, что Россия из-за обострения "снарядного голода" начала использовать старые боеприпасы, которые считались непригодными.
На донецком направлении оккупанты испытывают "артиллерийский голод", в артиллерийских подразделениях РФ были введены лимиты на использование боеприпасов, сообщил в марте руководитель объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.
Эту информацию позднее подтвердил Путин и пообещал производить "в три раза больше боеприпасов", чем использует Украина.