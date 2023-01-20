Штайнмайер поддержал осторожную позицию правительства Германии в вопросе танков для Украины

"Каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. Это следует учитывать, а также оценить влияние отсутствия поддержки", – сказал Штайнмайер.

Штайнмайер подчеркнул, что Германия существенно и постоянно поддерживает Украину.

Также он отметил, что Германия неверно оценила намерения России перед началом ее полномасштабного вторжения в Украину.

"Было ошибкой не осознать раньше, насколько радикально глава российского государства Владимир Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует политическим, социальным и экономическим разорением своей страны. Он объявил Запад своим врагом – из этого надо делать выводы", – сказал Штайнмайер.