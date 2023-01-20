Штайнмайер поддержал осторожную позицию правительства Германии в вопросе танков для Украины

"Каждый ответственный политик должен задать себе вопрос, когда и при каких обстоятельствах конфликт может резко обостриться. Это следует учитывать, а также оценить влияние отсутствия поддержки", – сказал Штайнмайер.
Штайнмайер подчеркнул, что Германия существенно и постоянно поддерживает Украину.
Также он отметил, что Германия неверно оценила намерения России перед началом ее полномасштабного вторжения в Украину.
"Было ошибкой не осознать раньше, насколько радикально глава российского государства Владимир Путин изменил свое мировоззрение и что ради своих имперских целей он рискует политическим, социальным и экономическим разорением своей страны. Он объявил Запад своим врагом – из этого надо делать выводы", – сказал Штайнмайер.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Берлин о таком решении не объявлял. Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы.
19 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Украины Алексей Резников в совместном заявлении призвали партнеров предоставить Украине танки Leopard 2.
20 января в Германии на авиабазе Рамштайн пройдет очередное, восьмое, заседание контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи.