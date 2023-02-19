Скипальский: Что дальше будет на фронте в Украине? Столкновение. Но не так, как в прошлом году, когда одна сторона не готова. Это будет столкновение двух мощных сил

"Все данные дают основания ожидать определенного напряжения противостояния, столкновения. Но это будет уже столкновение не годичной давности, когда одна сторона не готова, а это будет столкновение двух мощных сил. Одна – за которой стоит техническое преимущество, и вторая – за которой стоит нашествие массовое человеческое. Я верю в прогресс", – подчеркнул Скипальский.

По его словам, именно техническое преимущество ВСУ дает основания для надежды на победу Украины.

"Я верю в то, что и наша власть, наш президент сделает все, чтобы ослабить здесь, скажем так, враждебную или негативную деятельность. Потому что внутренний фронт, который съедает, – он также опасен. Ведь он может нам нанести такой коварный удар, что мы окажемся в очень сложной ситуации. Воевать с Россией и думать о том, как изменить государственное управление. Эту олигархически-компрадорскую систему нужно ликвидировать. И это не так-то просто", – добавил Скипальский.

ВИДЕО