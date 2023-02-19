Скипальский: Что дальше будет на фронте в Украине? Столкновение. Но не так, как в прошлом году, когда одна сторона не готова. Это будет столкновение двух мощных сил

"Все данные дают основания ожидать определенного напряжения противостояния, столкновения. Но это будет уже столкновение не годичной давности, когда одна сторона не готова, а это будет столкновение двух мощных сил. Одна – за которой стоит техническое преимущество, и вторая – за которой стоит нашествие массовое человеческое. Я верю в прогресс", – подчеркнул Скипальский.
По его словам, именно техническое преимущество ВСУ дает основания для надежды на победу Украины.
"Я верю в то, что и наша власть, наш президент сделает все, чтобы ослабить здесь, скажем так, враждебную или негативную деятельность. Потому что внутренний фронт, который съедает, – он также опасен. Ведь он может нам нанести такой коварный удар, что мы окажемся в очень сложной ситуации. Воевать с Россией и думать о том, как изменить государственное управление. Эту олигархически-компрадорскую систему нужно ликвидировать. И это не так-то просто", – добавил Скипальский.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – сказал министр обороны Украины Алексей Резников.