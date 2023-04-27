Создание спецтрибунала для РФ поддерживают уже 35 стран – МИД Украины

Об этом 27 апреля в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Он рассказал, что провел "продуктивные переговоры" с министром иностранных дел Молдовы Николае Попеску.
"Обсудили шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь 35 государств", – написал Кулеба.
Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023
Вопрос создания спецтрибунала для РФ в ходе встречи в Киеве 31 марта обсудили президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.
Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, Франция, Германия и Латвия).
2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.