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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Создание спецтрибунала для РФ поддерживают уже 35 стран – МИД Украины

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Кулеба (на фото) сообщил, что 27 апреля провел "продуктивные переговоры" с министром иностранных дел Молдовы
Кулеба (на фото) сообщил, что 27 апреля провел "продуктивные переговоры" с министром иностранных дел Молдовы
Фото: EPA

Молдова присоединилась к коалиции стран, поддерживающих создание спецтрибунала для РФ по преступлению агрессии против Украины.

Об этом 27 апреля в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что провел "продуктивные переговоры" с министром иностранных дел Молдовы Николае Попеску.

"Обсудили шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь 35 государств", – написал Кулеба.

Вопрос создания спецтрибунала для РФ в ходе встречи в Киеве 31 марта обсудили президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Необходимость создания спецтрибунала для России уже поддержал ряд европейских и международных институций, в том числе Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, парламентские ассамблеи НАТО и ОБСЕ, а также отдельные страны (например, ФранцияГермания и Латвия).

2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что международный центр по расследованию преступления агрессии РФ против Украины будет работать в Гааге, и подчеркнула, что эта работа будет запущена очень быстро. В ней будут участвовать европейское агентство Евроюст, Украина, Нидерланды и партнеры из Объединенной следственной группы, которая расследовала катастрофу рейса МН17.

Теги: Россия, Украина, Молдова, МИД Украины, переговоры, агрессия, Дмитрий Кулеба, преступление, война России против Украины, трибунал, встреча, Николае Попеску
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