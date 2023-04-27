Создание спецтрибунала для РФ поддерживают уже 35 стран – МИД Украины

Кулеба (на фото) сообщил, что 27 апреля провел "продуктивные переговоры" с министром иностранных дел Молдовы Фото: EPA

Об этом 27 апреля в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что провел "продуктивные переговоры" с министром иностранных дел Молдовы Николае Попеску.

"Обсудили шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году. Он проинформировал меня о решении Молдовы присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Теперь 35 государств", – написал Кулеба.

Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 27, 2023

Вопрос создания спецтрибунала для РФ в ходе встречи в Киеве 31 марта обсудили президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду.