США разбомбят Кремль через 15 минут после применения Путиным ядерного оружия против Украины – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

Швец сказал, что в США заявили, что будут рассматривать как нападение на НАТО применение химического оружия против Украины. Он считает, что в случае, если бы администрация президента США Джо Байдена "в свое время сделала примерно такое же однозначное заявление" относительно нападения на Украину, "может быть, ситуация бы не была такая трагическая, как есть".

"На счет химического оружия месседж был совершенно ясный: "Если вы применяете его против Украины, мы считаем, что вы применили его против НАТО, и тогда – все". Я разговариваю с людьми, которые имеют отношение к военным и прочим политическим делам. Я у них спрашиваю: как вы считаете, если он применит, скажем, в Украине, тактическое ядерное оружие, что будет? Они говорят: "Мы его разбомбим, просто забросаем бомбами". Вот такой был однозначный ответ", – добавил Швец.

Бацман спросила, через какое время может быть "прилет в Кремль" в случае применения Россией ядерного оружия.

"Тут есть одна тайна, о которой знают, наверное единицы людей в Пентагоне, может быть, в Белом доме. Все зависит от того, на каком расстоянии от Кремля находятся американские подводные лодки с ядерными боеголовками. Но они уже находятся вблизи. Это я могу сказать совершенно точно. Во-вторых, есть еще крылатые ракеты, которые в свое время развернул еще [президент США Рональд] Рейган, потом их сняли в 1987 году в результате взаимной договоренности о ликвидации ракет средней дальности. А в последние два-три года их модернизировали, это теперь совершенно новые ракеты. И они находятся в распоряжении корпуса морской пехоты. Они никогда не были в распоряжении корпуса морской пехоты, а сейчас переданы туда. А что такое морская пехота? Это силы быстрого развертывания. То есть, грубо говоря, это подразделение морской пехоты может в течение часа оказаться в любой точке Европы, допустим, и запускать эти ракеты. Если уж совсем конкретно отвечать на ваш вопрос – минут 15. Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождения в конкретный момент неизвестно, то они глубоко ошибаются", – ответил Швец.

Он добавил, что американские спецслужбам известно местонахождение Путина и его "бункера".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



