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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

США разбомбят Кремль через 15 минут после применения Путиным ядерного оружия против Украины – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

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Американские подводные лодки с ядерными боеголовками уже вблизи Кремля, заявил Швец
Американские подводные лодки с ядерными боеголовками уже вблизи Кремля, заявил Швец 
Фото: depositphotos.com

Экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что его источники в Соединенных Штатах заявляют – США в случае применения Путиным ядерного оружия нанесут по Кремлю авиаудар.

Швец сказал, что в США заявили, что будут рассматривать как нападение на НАТО применение химического оружия против Украины. Он считает, что в случае, если бы администрация президента США Джо Байдена "в свое время сделала примерно такое же однозначное заявление" относительно нападения на Украину, "может быть, ситуация бы не была такая трагическая, как есть". 

"На счет химического оружия месседж был совершенно ясный: "Если вы применяете его против Украины, мы считаем, что вы применили его против НАТО, и тогда – все". Я разговариваю с людьми, которые имеют отношение к военным и прочим политическим делам. Я у них спрашиваю: как вы считаете, если он применит, скажем, в Украине, тактическое ядерное оружие, что будет? Они говорят: "Мы его разбомбим, просто забросаем бомбами". Вот такой был однозначный ответ", – добавил Швец. 

Бацман спросила, через какое время может быть "прилет в Кремль" в случае применения Россией ядерного оружия. 

"Тут есть одна тайна, о которой знают, наверное единицы людей в Пентагоне, может быть, в Белом доме. Все зависит от того, на каком расстоянии от Кремля находятся американские подводные лодки с ядерными боеголовками. Но они уже находятся вблизи. Это я могу сказать совершенно точно. Во-вторых, есть еще крылатые ракеты, которые в свое время развернул еще [президент США Рональд] Рейган, потом их сняли в 1987 году в результате взаимной договоренности о ликвидации ракет средней дальности. А в последние два-три года их модернизировали, это теперь совершенно новые ракеты. И они находятся в распоряжении корпуса морской пехоты. Они никогда не были в распоряжении корпуса морской пехоты, а сейчас переданы туда. А что такое морская пехота? Это силы быстрого развертывания. То есть, грубо говоря, это подразделение морской пехоты может в течение часа оказаться в любой точке Европы, допустим, и запускать эти ракеты. Если уж совсем конкретно отвечать на ваш вопрос – минут 15. Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождения в конкретный момент неизвестно, то они глубоко ошибаются", – ответил Швец. 

Он добавил, что американские спецслужбам известно местонахождение Путина и его "бункера"

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России. 

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 23 марта назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации. 

В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что Путин не применит ядерное оружие против Украины, но может скинуть ядерную бомбу на одну из стран – членов НАТО, в частности Польшу.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, ядерное оружие, Джо Байден, Кремль, морская пехота, Алеся Бацман, Юрий Швец, война России против Украины, ДРСМД
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