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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина вернула тела еще 38 погибших воинов – Минреинтеграции

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Украина вернула с оккупированных территорий и из горячих точек 663 тела погибших защитников
Украина вернула с оккупированных территорий и из горячих точек 663 тела погибших защитников
Фото: EPA

8 ноября состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Удалось вернуть родным тела 38 защитников, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела, добавили в министерстве. 

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, подчеркнули в ведомстве. 

Контекст:

а пике боевых действий, в мае и июне, Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, говорил президент Украины Владимир Зеленский. 22 июля он говорил, что украинские потери на тот момент составляли около 30 погибших и 250 раненых в день.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибло около 9 тыс. украинских военнослужащих.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня. Состоялся ряд обменов, в результате которых, Украина вернула, в том числе, тела военнопленных, погибших в Оленовке.

Теги: украинский военный, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, погибшие, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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