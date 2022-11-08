Украина вернула тела еще 38 погибших воинов – Минреинтеграции

Операция проводилась при сотрудничестве уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.

Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела, добавили в министерстве.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции, подчеркнули в ведомстве.

Контекст:

а пике боевых действий, в мае и июне, Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день, говорил президент Украины Владимир Зеленский. 22 июля он говорил, что украинские потери на тот момент составляли около 30 погибших и 250 раненых в день.

22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ погибло около 9 тыс. украинских военнослужащих.

Украинские власти информировали о возврате тел погибших начиная со 2 июня. Состоялся ряд обменов, в результате которых, Украина вернула, в том числе, тела военнопленных, погибших в Оленовке.