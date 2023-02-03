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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уничтоженная техника и два взятых в плен оккупанта. В ССО Украины рассказали о засаде в тылу противника

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В ССО подчеркнули, что эта операция сорвала запланированные врагом штурмовые действия на угледарском направлении
В ССО подчеркнули, что эта операция сорвала запланированные врагом штурмовые действия на угледарском направлении
Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram

Бойцы Сил специальных операций ВСУ успешно организовали засаду в тылу российских оккупантов. Об этом 3 февраля в Telegram сообщила пресс-служба ССО.

"В районе Угледара воины ССО Украины уничтожили российскую технику и взяли двух пленных. Операцию проводили во взаимодействии с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады. Засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов – печально известной 155-й бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток", – говорится в сообщении.

В результате совместных действий украинские бойцы уничтожили модернизированный российский танк Т-80 еще до того, как он вышел на огневую позицию.

Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа – контрактники, морские пехотинцы РФ.

"Военнослужащие ССО предоставили пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины. Совместная операция ССО Украины и 72-й бригады прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на угледарском направлении", – подчеркнули в пресс-службе.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.

29 января президент Украины добавил, что на этом направлении "ситуация очень жесткая и враг не жалеет людей".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, война России против Украины, Угледар, ССО
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