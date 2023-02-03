Уничтоженная техника и два взятых в плен оккупанта. В ССО Украины рассказали о засаде в тылу противника

В ССО подчеркнули, что эта операция сорвала запланированные врагом штурмовые действия на угледарском направлении Фото: Сили Спеціальних Операцій ЗС України / Telegram

"В районе Угледара воины ССО Украины уничтожили российскую технику и взяли двух пленных. Операцию проводили во взаимодействии с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады. Засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов – печально известной 155-й бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток", – говорится в сообщении.

В результате совместных действий украинские бойцы уничтожили модернизированный российский танк Т-80 еще до того, как он вышел на огневую позицию.

Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа – контрактники, морские пехотинцы РФ.

"Военнослужащие ССО предоставили пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины. Совместная операция ССО Украины и 72-й бригады прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на угледарском направлении", – подчеркнули в пресс-службе.