Уничтоженная техника и два взятых в плен оккупанта. В ССО Украины рассказали о засаде в тылу противника

"В районе Угледара воины ССО Украины уничтожили российскую технику и взяли двух пленных. Операцию проводили во взаимодействии с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады. Засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения оккупантов – печально известной 155-й бригады морской пехоты, базирующейся в городе Владивосток", – говорится в сообщении.
В результате совместных действий украинские бойцы уничтожили модернизированный российский танк Т-80 еще до того, как он вышел на огневую позицию.
Во время боя в плен попали два члена танкового экипажа – контрактники, морские пехотинцы РФ.
"Военнослужащие ССО предоставили пленным квалифицированную медицинскую помощь и вынесли их за линию боевого столкновения в расположение сил обороны Украины. Совместная операция ССО Украины и 72-й бригады прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на угледарском направлении", – подчеркнули в пресс-службе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что захватчики не просто штурмуют позиции ВСУ, а уничтожают эти города.
29 января президент Украины добавил, что на этом направлении "ситуация очень жесткая и враг не жалеет людей".