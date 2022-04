В Беларуси набирают "добровольцев" для комплектования новых подразделений частной военной компании – Генштаб ВСУ

На востоке Украины за минувшие сутки были отбиты семь атак захватчиков, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать единиц автомобильной техники россиян

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook