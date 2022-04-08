ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси набирают "добровольцев" для комплектования новых подразделений частной военной компании – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На востоке Украины за минувшие сутки были отбиты семь атак захватчиков, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать единиц автомобильной техники россиян
На востоке Украины за минувшие сутки были отбиты семь атак захватчиков, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать единиц автомобильной техники россиян
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На территории республики Беларусь набирают так называемых добровольцев для комплектования новых подразделений частной военной компании и проводят боевую подготовку белорусских вооруженных сил на всех полигонах страны. Об этом 8 апреля сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская армия продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия оккупанты продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении захватчики пытаются не допустить продвижение ВСУ.

Сообщается, что оккупанты завершают восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют оперативное оборудование территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля, сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения украинской армии захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски людей и жилья.

Подразделения оккупационных войск пробуют взять под контроль Попасную, Рубежное и установить контроль над городом Мариуполь.

Оккупанты продолжают наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки, Сухой Балки, Новоселовки Второй, Степного, Троицкого, Новобахмутовки, Марьинки и Сладкого.

В районах Рубежного, Попасной, Нижнего, Новотошковского, Золотого и Боровского оккупанты пытались совершать штурмы, однако безуспешно, отмечает Генштаб.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты семь атак захватчиков, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать единиц автомобильной техники россиян.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления российских войск.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290219829957769

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, Харьков, Генштаб ВСУ, Мариуполь, Северодонецк, Изюм, Рубежное, Марьинка, Сватово, Попасная, Степное, Троицкое, Золотое, Новоселовка, Нижнее, Северное, ВСУ, война России против Украины, Новобахмутовка, Новозвановка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Это не остановит меня в борьбе против фашистских подонков". Поляковой заблокировали Instagram после освещения преступлений оккупантов
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
"Вступайте в огородные войска Украины". Грубич поддержал благотворительную инициативу для украинцев "Сад Победы"
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
Картофельный лаваш. Простой рецепт от кулинарного эксперта
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
  Влада Седан: Мои родные живы, но я не представляю, что происходит с теми, кто потерял детей, родителей, дома. Кто-то потерял смысл жизни
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
"Солнышко наше! Я обожаю тебя!" Сумская посвятила пост 40 дням со смерти матери
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  Нардеп Беленюк о нападении РФ на Украину: Нас накануне предупреждали о том, что это возможно. Я не мог в это поверить
  "Он очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
  "Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
"Голодные люди плакали, а потом отчаянно обнимали". Режиссер фильма о Джеймсе Бонде привез в освобожденную от оккупантов Бучу горячие обеды
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Pink Floyd выпустила первый за 28 лет трек и посвятила его Украине. В клипе использован вокал Хлывнюка. Видео
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
  Влада Седан – россиянам: Все, что я могу сказать на русском языке: идите на х...й!
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек G
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки" (49365)
2
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (30398) G
3
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (28355)
4
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (21132)
5
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (16713)
6
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока (15151)
7
Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте (11844)
8
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе (11749)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS