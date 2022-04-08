В Беларуси набирают "добровольцев" для комплектования новых подразделений частной военной компании – Генштаб ВСУ

На востоке Украины за минувшие сутки были отбиты семь атак захватчиков, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать единиц автомобильной техники россиян Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Вооруженные силы Беларуси проводят мероприятия оперативной и боевой подготовки на полигонах по всей территории страны. До четырех батальонных тактических групп привлечены для выполнения задач по усилению охраны украинско-белорусской границы. Остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов с Беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российская армия продолжает подготовку к наступлению на востоке Украины.

Основные усилия оккупанты продолжают сосредоточивать на захвате Мариуполя, ведении наступления в районе города Изюм, прорыве обороны группировки Объединенных сил на Донецком направлении. На Южнобужском направлении захватчики пытаются не допустить продвижение ВСУ.

Сообщается, что оккупанты завершают восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

Отдельные подразделения из состава 6-й, 20-й общевойсковой армии, 1-й танковой армии, береговых войск балтийского и северного флотов осуществляют оперативное оборудование территории. Основное внимание уделяется восстановлению участков железной дороги из города Купянск в города Харьков, Изюм и Сватово. Для этого привлечены подразделения железнодорожных войск 38-й отдельной железнодорожной бригады Западного военного округа из Ярославля, сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают блокировать город Харьков. Для недопущения продвижения украинской армии захватчики ставят минно-взрывные заграждения.

Во временно занятом Изюме представители так называемой "ДНР" выполняют функции местной "полиции", осуществляют незаконную проверку документов, обыски людей и жилья.

Подразделения оккупационных войск пробуют взять под контроль Попасную, Рубежное и установить контроль над городом Мариуполь.

Оккупанты продолжают наносить авиационные удары и вести обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе с применением реактивных систем залпового огня в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки, Сухой Балки, Новоселовки Второй, Степного, Троицкого, Новобахмутовки, Марьинки и Сладкого.

В районах Рубежного, Попасной, Нижнего, Новотошковского, Золотого и Боровского оккупанты пытались совершать штурмы, однако безуспешно, отмечает Генштаб.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки были отбиты семь атак захватчиков, уничтожены четыре танка, две артиллерийские системы, десять единиц бронированной и одиннадцать единиц автомобильной техники россиян.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить удары по местам скопления российских войск.

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