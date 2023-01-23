В ближайшее время Киеву будут больше угрожать ракетные удары России, чем повторное наступление с территории Беларуси – ГУР

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, отметили в КГВА Фото: EPA (архив)

Об этом в интервью Delfi, опубликованном 20 января, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, пока нет признаков возможного повторного наступления российских оккупантов на Киев с территории Беларуси.

Там нет мощной ударно-наступательной группировки, отметил Скибицкий. Кроме того, Украина усилила оборону на киевском направлении, добавил он.

По мнению Скибицкого, за два месяца россияне не успеют создать мощную ударную группировку.

В то же время возникло два "серьезных вопроса" – возможное нанесение ракетных ударов "Искандерами" с территории Беларуси и применение РФ самолетов Ту-22, которые могут выпускать ракеты Х-22, добавил представитель украинской разведки.

Скибицкий также не исключил провокаций со стороны оккупантов.

Но "это не та угроза, которая говорит о подготовке нового наступления на Киев", резюмировал представитель ГУР Минобороны.

Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, отметили в КГВА.