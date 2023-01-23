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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшее время Киеву будут больше угрожать ракетные удары России, чем повторное наступление с территории Беларуси – ГУР

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Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, отметили в КГВА
Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, отметили в КГВА
Фото: EPA (архив)

Киеву в ближайшее время могут угрожать ракетные удары и провокации со стороны России.

Об этом в интервью Delfi, опубликованном 20 января, сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, пока нет признаков возможного повторного наступления российских оккупантов на Киев с территории Беларуси.

Там нет мощной ударно-наступательной группировки, отметил Скибицкий. Кроме того, Украина усилила оборону на киевском направлении, добавил он.

По мнению Скибицкого, за два месяца россияне не успеют создать мощную ударную группировку.

В то же время возникло два "серьезных вопроса" – возможное нанесение ракетных ударов "Искандерами" с территории Беларуси и применение РФ самолетов Ту-22, которые могут выпускать ракеты Х-22, добавил представитель украинской разведки.

Скибицкий также не исключил провокаций со стороны оккупантов.

Но "это не та угроза, которая говорит о подготовке нового наступления на Киев", резюмировал представитель ГУР Минобороны.

Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев, заявил 5 января начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около 1 тыс. км, отметили в КГВА.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов. В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины.

10 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами. Также Россия продолжает регулярно завозить в Беларусь по железной дороге технику и живую силу. В то же время, по данным Госпогранслужбы Украины, Россия постепенно перебрасывает свои войска, прошедшие боевую подготовку в Беларуси, на восток Украины.

16 января 2023 года поблизости от украинской границы начались совместные летно-тактические учения военной авиации Беларуси и России, под предлогом которых Россия усилила свою авиационную группировку в Беларуси, отмечали в Генштабе. Это повысило угрозу нанесения ракетно-авиационных ударов из воздушного пространства Беларуси.

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, авиация, разведка, провокации, угрозы, самолеты, авиаудар, наступление, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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