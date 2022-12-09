В деоккупированном селе Николаевской области нашли тела трех мужчин со следами пыток – Офис генпрокурора

По данным следствия, найденные тела принадлежат местным жителям 39-ти, 42-х и 55-ти лет.

"Согласно выводам судебно-медицинских экспертов, у погибших зафиксированы следы пыток. Двое мужчин имеют огнестрельные ранения. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления ", – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. В начале ноября Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса.

По данным Кима, жертвами российской агрессии в Николаевской области стали 468 мирных жителей.