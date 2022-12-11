В дома жителей Одессы и области начала постепенно возвращаться электроэнергия – ОВА

Он отметил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.
"В регионе и городе продолжаются аварийные и экстренные отключения. Однако постепенно электроэнергия возвращается в наши дома", – говорится в сообщении.
Братчук заявил, что угроза российских ударов по энергетической инфраструктуре остается актуальной.
С начала осени РФ совершила восемь массированных атак на энергосистему Украины, последняя произошла 5 декабря. Россияне провели три волны обстрелов, выпустили более 70 ракет, ВСУ сбили больше 60, сообщило командование Воздушных сил.
В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго". По всей Украине ввели экстренные отключения электроэнергии, в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.
По состоянию на 9 декабря наиболее сложная ситуация с электричеством была в Одесской, Херсонской и Харьковской областях, сообщали в "Укрэнерго". В самой Одессе только на этой неделе удалось восстановить энергоснабжение, отметили в Офисе президента.
Ночью 10 декабря оккупанты атаковали дронами-камикадзе энергетические объекты в Одесской области, нанеся существенные разрушения. Почти вся область осталась без электричества. ВСУ сбили 10 из 15 запущенных РФ дронов: по четыре – над Херсонской и Николаевской областями и еще два – над Одесской.
По состоянию на вечер 10 декабря в Одесской области без света оставались 1,5 млн человек, для восстановления электроснабжения нужно несколько дней, сказал Зеленский.