В Европарламенте призывают ускорить процесс поставок Украине современного вооружения

По мнению евродепутата Штефанца, Западу необходимо помочь Украине одержать победу над Россией в кратчайшие сроки Фото: Ivan ŠTEFANEC / Facebook

"Со своей стороны я полностью поддерживаю украинский вопрос. Действительно необходимо постараться ускорить процесс оказания военной помощи, чтобы оснастить армию Украины современным вооружением. В конце концов, Европейский союз состоит из 27 государств с очень разными уровнями возможностей", – отметил евродепутат.

По его мнению, Западу необходимо помочь Украине одержать победу над Россией в кратчайшие сроки.

"Я уверен, что прекращение войны отвечает интересам каждого участника международной политической арены. Однако Западу необходимо тщательно взвесить все шаги, которые предпринимаются для помощи украинцам из-за непосредственной угрозы эскалации конфликта. Я очень горжусь своей родной страной Словакией, которая оказала Украине значительную военную помощь, несмотря на уровень наших военных возможностей", – подчеркнул Штефанец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Словакия 27 августа подписала соглашение с Польшей и Чехией, согласно которому эти страны будут патрулировать ее воздушное пространство. Братислава выводит из эксплуатации свои МиГ-29 советского производства. Они, скорее всего, будут переданы Украине.

В конце июля министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что Словакия не имеет возможности подарить самолеты в одностороннем порядке, поэтому потребуется замена или оплата. Он указал, что один МиГ-29 стоит €35 млн.

Словакия в апреле передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а в мае обещала поставить самоходные установки Zuzana 2.

15 июня стало известно, что Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня "Град".