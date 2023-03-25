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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты угрожают расправой отказывающимся от паспорта РФ – Центр нацсопротивления

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Оккупанты недовольны темпами "паспортизации"
Оккупанты недовольны темпами "паспортизации"
Фото: ЕРА (архив)

На оккупированной части Херсонской области темпы выдачи местному населению российских паспортов не устраивают захватчиков. Об этом проинформировал 25 марта Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низки, и администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что в связи с этим "в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсона россияне издеваются над гражданским населением".

"За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам надевали мешок и бросали в окопы. Также для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти", – объяснили в ЦНС.

Таким образом, отмечают там, "террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы".

"Несмотря на это, жители продолжают оказывать сопротивление и отказываются от российской бумажки", – подчеркнули в ЦНС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.

В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

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