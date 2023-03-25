В Херсонской области оккупанты угрожают расправой отказывающимся от паспорта РФ – Центр нацсопротивления

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низки, и администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что в связи с этим "в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсона россияне издеваются над гражданским населением".
"За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам надевали мешок и бросали в окопы. Также для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти", – объяснили в ЦНС.
Таким образом, отмечают там, "террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы".
"Несмотря на это, жители продолжают оказывать сопротивление и отказываются от российской бумажки", – подчеркнули в ЦНС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 26 декабря он утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины.
В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.