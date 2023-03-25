В Херсонской области оккупанты угрожают расправой отказывающимся от паспорта РФ – Центр нацсопротивления

"Местное население временно оккупированных территорий продолжает сопротивляться принудительной паспортизации. Темпы выдачи российских паспортов слишком низки, и администрации получают системные выговоры от кремлевских кураторов", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что в связи с этим "в населенных пунктах на временно оккупированных районах Херсона россияне издеваются над гражданским населением".

"За отказ от паспорта они угрожают "ямой". Неоднократно оккупанты проводили показательные наказания, мужчинам надевали мешок и бросали в окопы. Также для давления на людей россияне используют пыточную в Геническе, где издеваются над местным населением. Там подвергаются жестоким пыткам граждане с проукраинскими взглядами, а также те, кто не желает выполнять требования местной оккупационной так называемой власти", – объяснили в ЦНС.

Таким образом, отмечают там, "террористы заставляют население получить паспорт, чтобы избежать расправы".

"Несмотря на это, жители продолжают оказывать сопротивление и отказываются от российской бумажки", – подчеркнули в ЦНС.

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