В Луганской области более 11 тыс. домов разрушены российской армией

Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3188 многоэтажных домов и 8100 частных усадеб.
В настоящее время областная военная администрация формирует поадресный перечень жилых домов, подвергшихся разрушениям и повреждениям.
"Эта база данных наполняется в том числе по данным онлайн-опроса среди жителей области. Уже проработаны более 3500 таких анкет. В перечень внесены данные по 830 многоэтажным и 1274 частным жилым домам, разрушенным росармией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен", – отметил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Луганской и Донецкой областей.
15 мая Гайдай сообщил, что Украине подконтрольны 10% территории Луганской области.
Сейчас города Луганской и Донецкой областей находятся под постоянными обстрелами оккупантов, в них ежедневно гибнут люди. 18 мая российские войска повредили последнюю мощную электроподстанцию в Луганской области. По словам Гайдая, ремонт невозможен до прекращения боевых действий.