В Луганской области более 11 тыс. домов разрушены российской армией

Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Больше всего от артиллерийских обстрелов и бомбежек пострадал жилищный сектор области. По предварительным оценкам, частично или полностью разрушено 3188 многоэтажных домов и 8100 частных усадеб.

В настоящее время областная военная администрация формирует поадресный перечень жилых домов, подвергшихся разрушениям и повреждениям.

"Эта база данных наполняется в том числе по данным онлайн-опроса среди жителей области. Уже проработаны более 3500 таких анкет. В перечень внесены данные по 830 многоэтажным и 1274 частным жилым домам, разрушенным росармией. Экономические потери исчисляются сотнями миллиардов гривен", – отметил Гайдай.

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