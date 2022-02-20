В Офисе президента ответили на обвинения Кремля в якобы нежелании Украины выполнять Минские соглашения

Он прокомментировал слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, что президент РФ Владимир Путин не верит в намерения президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения. Пескова 20 февраля цитировало агентство ТАСС.
Подоляк в ответ сказал, что "любой переговорный процесс – это дорога с двусторонним движением, дорога к поиску приемлемого сторонами компромисса".
"Но если оценивать, какая из сторон больше старается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", – заявил он.
Советник отметил, что РФ до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны, в частности – блокирование работы КПВВ на Донбассе, недопуск представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и разрушение режима прекращения огня.
"О чем все это говорит? Минский формат очень зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов по безопасности, по гуманитарной сфере и по политике и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", – сказал он.
Подоляк напомнил, что Украина настаивает на проведении встречи лидеров стран нормандского формата.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.
3 февраля в эфире ток-шоу "ГОРДОН" официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что Россия не выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 7 февраля, что Украина имеет свои "красные линии" и ни при каких обстоятельствах от них не отступит.
"Первое – мы не пойдем на уступки по территориальной целостности Украины. Второе – мы не пойдем на прямой диалог с так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Это не предусмотрено Минскими соглашениями. Попытки установить такой диалог – это исключительно интерес РФ, чтобы избавиться от статуса стороны конфликта и превратить себя в посредника. И третье – я подчеркнул, что украинский народ всегда будет единым источником решений в плане нашей внешней политики и ее направлений", – сказал Кулеба.
17 февраля 2022 года резко обострилась ситуация на Донбассе. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. В последующие дни обстрелы продолжились.