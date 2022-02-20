В Офисе президента ответили на обвинения Кремля в якобы нежелании Украины выполнять Минские соглашения

Он прокомментировал слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, что президент РФ Владимир Путин не верит в намерения президента Украины Владимира Зеленского выполнять Минские соглашения. Пескова 20 февраля цитировало агентство ТАСС.

Подоляк в ответ сказал, что "любой переговорный процесс – это дорога с двусторонним движением, дорога к поиску приемлемого сторонами компромисса".

"Но если оценивать, какая из сторон больше старается пройти по этому пути, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше", – заявил он.

Советник отметил, что РФ до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны, в частности – блокирование работы КПВВ на Донбассе, недопуск представителей Красного Креста на временно оккупированные территории Украины и разрушение режима прекращения огня.

"О чем все это говорит? Минский формат очень зависит от некоторой нелогичности Минских документов. Перемешивание пунктов по безопасности, по гуманитарной сфере и по политике и стало тем, что сейчас приводит к заболачиванию переговорного процесса", – сказал он.

Подоляк напомнил, что Украина настаивает на проведении встречи лидеров стран нормандского формата.