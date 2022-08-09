В Пентагоне объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет новых HIMARS

Отвечая на вопрос, почему в пакете нет новых реактивных систем залпового огня HIMARS, он сказал, что на сегодня Пентагон обеспечил их уже 16, и это "действительно достаточно много".
"Это не те системы, которых, по нашим оценкам, нужны сотни, чтобы оказывать влияние. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – ответил Каль.
По его словам, Великобритания и ФРГ обязались поставить Украине по три РСЗО, схожих по боеспособности с HIMARS, это M270 и MARS II.
Замглавы Пентагона проинформировал, что в новый транш помощи включены высокоточные заряды GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км.
"Использование этих боеприпасов сравнимо с авиаударом с точечным наведением: с их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы", – уточнил он.
О крупнейшем пакете военной помощи США для Украины на $1 млрд в Пентагоне объявили 8 августа. Это 18-й подобный транш с августа 2021 года. В него, кроме боеприпасов для HIMARS, вошли 75 тыс. артснарядов калибра 155 мм, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4, а также 50 бронированных медицинских автомобилей.
20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли сообщил, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS. 1 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии еще четырех систем. Всего, по словам Милли, США и союзники обязались предоставить Украине более 20 HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля Резников сообщил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.
Россия регулярно заявляет, что поразила РСЗО HIMARS в Украине, но еще не предоставила доказательств. Командующий войсками оперативного командования "Юг" ВСУ Андрей Ковальчук отметил в интервью, опубликованном 1 августа, что украинские военные не потеряли ни одной РСЗО HIMARS.