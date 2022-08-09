В Пентагоне объяснили, почему в новом пакете помощи Украине нет новых HIMARS

Это не те системы, которых, по нашим оценкам, нужны сотни, чтобы оказывать влияние – заместитель руководителя Пентагона Скрин: Reuters / youtube.com

Отвечая на вопрос, почему в пакете нет новых реактивных систем залпового огня HIMARS, он сказал, что на сегодня Пентагон обеспечил их уже 16, и это "действительно достаточно много".

"Это не те системы, которых, по нашим оценкам, нужны сотни, чтобы оказывать влияние. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – ответил Каль.

По его словам, Великобритания и ФРГ обязались поставить Украине по три РСЗО, схожих по боеспособности с HIMARS, это M270 и MARS II.

Замглавы Пентагона проинформировал, что в новый транш помощи включены высокоточные заряды GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км.

"Использование этих боеприпасов сравнимо с авиаударом с точечным наведением: с их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы", – уточнил он.

О крупнейшем пакете военной помощи США для Украины на $1 млрд в Пентагоне объявили 8 августа. Это 18-й подобный транш с августа 2021 года. В него, кроме боеприпасов для HIMARS, вошли 75 тыс. артснарядов калибра 155 мм, 20 минометных систем калибра 120 мм и 20 тыс. снарядов к ним, боеприпасы для ЗРК NASAMS, 1 тыс. ПТРК Javelin и сотни противотанковых систем AT4, а также 50 бронированных медицинских автомобилей.