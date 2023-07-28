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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России придумали новый способ скрытой мобилизации, но ресурс не так уж велик – Данилов о новом законе Госдумы

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Данилов: Каждый день наши парни и девчата отправляют "груз 200" в мешках в Россию
Данилов: Каждый день наши парни и девчата отправляют "груз 200" в мешках в Россию
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Принятый в конце июля Госдумой РФ закон, фактически позволяющий главам регионов страны-агрессора создавать частные военные компании за средства местного бюджета, – попытка восполнить потери, которые армия оккупантов понесла в Украине. Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал в интервью "24 каналу", опубликованном 26 июля.

"Это такая скрытая мобилизация. Согласно российскому законодательству, которое принимают в Думе, они не могут пойти на открытую мобилизацию – не могут сделать это публично. Поэтому и делают некую "суррогатную" вещь. Считают, что с помощью министерства обороны смогут создать территориальные группировки. Насколько это им поможет – сложно сказать, потому что ресурс не так уж велик", – сказал Данилов.

Он отметил, что мобилизационный ресурс в РФ все еще есть, но те, кто хотел пойти на войну с Украиной, уже сделали это.

"Каждый день наши парни и девчата отправляют "груз 200" в мешках в Россию. А оккупанты таким образом пытаются найти им замену. Много ли будет желающих? Посмотрим. Думаю, что в ближайшее время доклады нашей разведки ответят на вопрос, насколько у них этот закон будет работать", – подытожил секретарь СНБО.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

В марте 2023 года представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.

24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, делая при этом упор на якобы добровольцах.

Теги: Россия, Госдума, мобилизация, война России против Украины, минобороны РФ, Алексей Данилов
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