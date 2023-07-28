В России придумали новый способ скрытой мобилизации, но ресурс не так уж велик – Данилов о новом законе Госдумы

Данилов: Каждый день наши парни и девчата отправляют "груз 200" в мешках в Россию Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Это такая скрытая мобилизация. Согласно российскому законодательству, которое принимают в Думе, они не могут пойти на открытую мобилизацию – не могут сделать это публично. Поэтому и делают некую "суррогатную" вещь. Считают, что с помощью министерства обороны смогут создать территориальные группировки. Насколько это им поможет – сложно сказать, потому что ресурс не так уж велик", – сказал Данилов.

Он отметил, что мобилизационный ресурс в РФ все еще есть, но те, кто хотел пойти на войну с Украиной, уже сделали это.

"Каждый день наши парни и девчата отправляют "груз 200" в мешках в Россию. А оккупанты таким образом пытаются найти им замену. Много ли будет желающих? Посмотрим. Думаю, что в ближайшее время доклады нашей разведки ответят на вопрос, насколько у них этот закон будет работать", – подытожил секретарь СНБО.