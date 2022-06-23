В Сумской области полицейская машина подорвалась на мине, погиб один человек

"В Ахтырском районе машина полицейских подорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены", – написал Живицкий.
По его словам, когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранения получили еще пять человек, а один погиб на месте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Аналогичный случай произошел в Сумской области 15 июня. Тогда из-за подрыва автомобиля на российской мине погибли три человека.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов, но военные РФ продолжают обстреливать Черниговскую и Сумскую области с российской территории, а также наносить ракетные удары.
20 июня в результате обстрелов россиянами Сумской области погиб один человек.