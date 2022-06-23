В Сумской области полицейская машина подорвалась на мине, погиб один человек

"В Ахтырском районе машина полицейских подорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены", – написал Живицкий.

По его словам, когда на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранения получили еще пять человек, а один погиб на месте.

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Аналогичный случай произошел в Сумской области 15 июня. Тогда из-за подрыва автомобиля на российской мине погибли три человека.