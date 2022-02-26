В Украине с начала вторжения РФ погибли три ребенка – Денисова

Денисова: Убийство детей – самое страшное преступление, оправдания которому не будет ни в этом, ни в том мире Фото: Людмила Денісова / Facebook

"За эти сутки погибли трое детей. Они уже никогда не вырастут. Убийство детей – это самое страшное преступление, оправдания которому не будет ни в этом, ни в том мире!" – заявила она.

Денисова сообщила, что с детьми и внуками остается в Киеве.

"Сегодня моя семилетняя внучка подарила мне подснежник и сказала, что мечтает, чтобы закончилась война и мы пошли в весенний лес искать первые цветы. И чтобы был мир, и все люди живы... За 30 часов войны малыши уже выучили, что под тревожные сирены следует бежать в подвал, все свои вещи держать в рюкзаке рядом с собой, не плакать", – рассказала омбудсмен.

Она призвала украинцев объединяться и сохранять спокойствие, а также следовать инструкциям военных.

Позже Денисова сообщила, что по состоянию на 14.00 25 февраля пострадали еще двое детей – в селе Кондрашовка Харьковской области и в Мелитополе Запорожской области из-за попадания артиллерийских снарядов в частные дома.

"В результате обстрела тяжелой бронетехникой дома ребенка в Ворзеле на Киевщине под угрозой жизни и здоровья 51 ребенка, из которых трое имеют тяжелые пороки здоровья, 15 младенцев. Повреждены два корпуса заведения", – отметила она.

В Ахтырке Сумской области российские военные обстреляли и детский сад. По данным Денисовой, среди мирного населения есть погибшие и раненые, в том числе дети.

"Действия агрессора нарушают права детей, закрепленные статьями 6, 16, 38 Конвенции ООН о правах ребенка и обязанности обеспечения защиты детей, затрагиваемых вооруженным конфликтом", – подчеркнула омбудсмен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убитые и раненые украинские дети – приговор вторжению РФ.

"Под обстрелом находились жилые кварталы, укрытия, детские садики. Что это за война против украинских детей в детском саду? Кто они? Они – тоже неонацисты? Из детского садика. Или это угрожавшие России солдаты НАТО? Убитые и раненые дети – приговор этому вторжению", – считает Зеленский.