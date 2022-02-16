В Вене прошла встреча со странами ОБСЕ, которую Украина запросила по Венскому документу. Россия от участия в ней отказаалсь

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сообщил, что РФ сосредоточила в оккупированном Крыму и вблизи границы с Украиной около 147 тыс. военнослужащих.

"По нашей общей оценке, на сегодняшний день Российская Федерация сосредоточила 126 500 военнослужащих вдоль границы с Украиной и на оккупированном Крымском полуострове. Готовы к применению 87 батальонно-тактических групп, из них 53 – части усиления. С учетом частей боевого обеспечения и тактических групп, общая численность военнослужащих может составлять до 147 500 человек", – сказал Цимбалюк.

Он рассказал, что группировка войск РФ в Крыму и у границы может увеличиться до 109 батальонно-тактических групп.

В Беларусь, по данным Цимбалюка, Россия под видом учений передислоцировала 15 батальонно-тактических групп. Особую обеспокоенность, как говорит посол, вызывает то, что российская сторона существенно усилила свою фронтовую и армейскую авиацию в районах, близких к границе с Украиной, в частности, в Беларуси, а также в оккупированном Крыму.

"Всего из всех военных округов РФ на аэродромы, расположенные в Гродненской и Минской областях Беларуси, Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской и Краснодарской областях Российской Федерации, а также на территорию оккупированного Крыма было передислоцировано 89 самолетов и 94 вертолета. Учитывая вышесказанное, общая численность воздушной составляющей составляет 410 самолетов и 260 вертолетов", – рассказал Цимбалюк.

Россия от участия во встрече отказалась, пишет ТАСС, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

США проведение консультаций приветствовали.

"Согласно параграфу 16.2 раздела III Венского документа, Украина имеет право просить подробную информацию о целях широкомасштабного и очень необычного военного наращивания Российской Федерации на границах Украины, в Беларуси и в оккупированном Крыму. К сожалению, и это досадно, хотя, возможно, не удивительно, Российская Федерация сегодня отсутствует. Россия не только отказалась признать законную обеспокоенность Украины относительно безопасности, но она отказалась даже участвовать в одной из основополагающих процедур режима снижения рисков ОБСЕ", – сказал на заседании постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер, его заявление приводит сайт посольства США в Украине.

Карпентер сказал, что России задали бы ряд вопросов, если бы она приняла участие в мероприятия.

"Поскольку Россия отсутствует, мы распространим эти вопросы для протокола и истории. Военное наращивание такого масштаба, насчитывающее по крайней мере 90–95 батальонных тактических групп, нельзя отрицать или объяснять техническими особенностями. Мир наблюдает и факты очевидны. Мы вместе с Украиной просим Российскую Федерацию предоставить информацию о местах, где происходит эта деятельность, о дате завершения этих необычных военных маневров, о количестве и видах воинских формирований и частей, о дате возвращения этих подразделений в места постоянной дислокации", – добавил посол.

Франция от имени Евросоюза призвала Россию к деэскалации, сообщила в Twitter пресс-служба представительства страны в ОБСЕ.

"Мы ожидаем содержательных ответов на вопросы Украины в рамках механизма по снижению рисков Венского документа", – говорится в сообщении.