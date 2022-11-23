Во Львове восстановили электроснабжение после ракетного удара – мэр

"Львов уже со светом. Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также возобновили подачу воды и тепла. Все городские службы трудятся", – рассказал Садовый.

В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что во Львовской области энергоснабжение восстановлено на 90%.