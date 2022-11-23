Во Львове восстановили электроснабжение после ракетного удара – мэр

"Львов уже со светом. Но в городе есть плановые отключения, поэтому некоторые дома могут быть без электричества. Также возобновили подачу воды и тепла. Все городские службы трудятся", – рассказал Садовый.
В свою очередь, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что во Львовской области энергоснабжение восстановлено на 90%.
23 ноября Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Прилеты зафиксированы в Киеве и области, во Львовской и Кировоградской областях. Местные власти сообщали о работе ПВО в Днепропетровской и Полтавской областях.
В Киеве известно о трех погибших и девяти раненых, в Киевской области один человек погиб и более 20 пострадали.
По всей Украине начали вводить аварийные отключения электроэнергии.
Две атомные электростанции отключены от энергосистемы.
После ракетных ударов Львов и несколько райцентров остались без света. Вечером 23 ноября Садовый сообщал, что свет вернули половине Львова.