Во Львовской области из-за ракетного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура – глава ОВА

Козицкий: Информация о травмированных или погибших не поступала Фото: Максим Козицький / Facebook

"Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львіська залізниця" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала. Предварительно, ракеты летели с востока", – написал он.

Козицкий напомнил, что подразделения ПВО сбили три крылатые ракеты.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook, что по территории города ракеты не попали.

"Этой ночью во Львовской области были две воздушные тревоги и две массовые волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз. В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским союзом. Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет", – сообщил он.

Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Козицкий ранее заявлял, что российские оккупанты обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры во Львовской области на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.

Воздушное командование "Запад" сообщило, что Львовскую область обстреляли с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.