Во Львовской области из-за ракетного обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура – глава ОВА

"Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львіська залізниця" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала. Предварительно, ракеты летели с востока", – написал он.
Козицкий напомнил, что подразделения ПВО сбили три крылатые ракеты.
Мэр Львова Андрей Садовый написал в Facebook, что по территории города ракеты не попали.
"Этой ночью во Львовской области были две воздушные тревоги и две массовые волны ракетных вылетов. Во Львове ни одна ракета не приземлилась. Хорошо сработали силы ПВО. Поэтому мы не знаем, был ли наш город целью на этот раз. В одном из сел Яворовского района обломки ракеты частично повредили объект железнодорожной инфраструктуры. В окрестных домах вылетели стекла. И это все в 20-километровой зоне до границы с Европейским союзом. Это действительно была одна из самых больших атак на Львовскую область по количеству ракет", – сообщил он.
Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Козицкий ранее заявлял, что российские оккупанты обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры во Львовской области на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей.
Воздушное командование "Запад" сообщило, что Львовскую область обстреляли с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования.
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.
18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.
С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.
Объект военной инфраструктуры в Яворовском районе Львовской области был обстрелян 15 мая. В него попали четыре ракеты. Данных о травмированных или погибших не было. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ заявило, что ракеты запускали из акватории Черного моря, предположительно, с подлодок. Две удалось сбить.