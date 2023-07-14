Командиры оккупантов шантажируют мобилизованных, пытаясь создать для Кремля "утешительную" статистику по контрактам – Маляр

По данным Маляр, в случае отказа подписывать контракт командиры прибегают к шантажу подчиненных и прямым угрозам. В частности, обещают, что мобилизованные на неопределенный срок останутся на передовой без ротации.

Замминистра обороны Украины добавила, что в качестве поощрения для согласившихся пойти на контракт мобилизованных оккупантов применяется освобождение от исполнения служебных обязанностей на одни-двое суток.

Этот "выходной", подчеркивает она, является "достаточно эффективным фактором" в условиях, когда российские командиры полностью отказывают оккупантам в предоставлении отпусков, в том числе по семейным обстоятельствам.

"Таким образом военное руководство страны-агрессора пытается создать для Кремля "утешительную" статистику относительно темпов набора на контрактную военную службу", – подытожила Маляр.