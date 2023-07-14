Командиры оккупантов шантажируют мобилизованных, пытаясь создать для Кремля "утешительную" статистику по контрактам – Маляр

По данным Маляр, в случае отказа подписывать контракт командиры прибегают к шантажу подчиненных и прямым угрозам. В частности, обещают, что мобилизованные на неопределенный срок останутся на передовой без ротации.
Замминистра обороны Украины добавила, что в качестве поощрения для согласившихся пойти на контракт мобилизованных оккупантов применяется освобождение от исполнения служебных обязанностей на одни-двое суток.
Этот "выходной", подчеркивает она, является "достаточно эффективным фактором" в условиях, когда российские командиры полностью отказывают оккупантам в предоставлении отпусков, в том числе по семейным обстоятельствам.
"Таким образом военное руководство страны-агрессора пытается создать для Кремля "утешительную" статистику относительно темпов набора на контрактную военную службу", – подытожила Маляр.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщал, что Россия ежемесячно мобилизует по 20 тыс. человек. В том числе захватчики проводят мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины.
24 марта Bloomberg написало, что Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, делая при этом упор на якобы добровольцах.