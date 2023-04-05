Война РФ против Украины станет израильско-палестинской ситуацией – международный эксперт по разведке

Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 5 апреля, сказал Том Шина – международный эксперт по разведке, борьбе с терроризмом, противодействию торговле людьми и безопасности в зонах конфликта, владелец частной военной разведывательной компании MOSAIC.
Шина, чья компания предоставляет консультационные услуги правительствам разных стран и выполняла в Украине определенные задачи, в частности, эвакуировала иностранцев после начала полномасштабной войны из Украины, прогнозирует, что война может затянуться.
"Посмотрим, каким может быть решение. Но я вообще не вижу этого в обозримом будущем. Я говорил даже в начале, когда мы там были, что это долгая война, правда, и я не вижу возможного решения. [Президент Украины Владимир] Зеленский не собирается ничем уступать [президенту России Владимиру] Путину. Путин точно не собирается подписывать ничего, что покажет, что он проиграл. Поэтому я думаю, что, в конце концов, это станет израильско-палестинской ситуацией, когда у вас есть этот непрерывный конфликт и борьба, но четкого решения нет", – сказал он.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле войска страны-агрессора были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января сказал, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников уточнил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в апреле или в мае. Он считает, что война завершится в этом году.
Зеленский 25 марта заявил, что Украине нужна дополнительная военная поддержка – в частности, ВСУ необходимы боеприпасы и истребители. Глава государства добавил, что без достаточного уровня вооружения Украина не будет отправлять своих военнослужащих в контрнаступление.
29 марта Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы Украина может "стать активнее на передовой".