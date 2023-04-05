Война РФ против Украины станет израильско-палестинской ситуацией – международный эксперт по разведке

Война России против Украины длится с 2014 года (на фото – украинский защитник на позиции в районе Бахмута в 2023 году) Фото: ЕРА

Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 5 апреля, сказал Том Шина – международный эксперт по разведке, борьбе с терроризмом, противодействию торговле людьми и безопасности в зонах конфликта, владелец частной военной разведывательной компании MOSAIC.

Шина, чья компания предоставляет консультационные услуги правительствам разных стран и выполняла в Украине определенные задачи, в частности, эвакуировала иностранцев после начала полномасштабной войны из Украины, прогнозирует, что война может затянуться.

"Посмотрим, каким может быть решение. Но я вообще не вижу этого в обозримом будущем. Я говорил даже в начале, когда мы там были, что это долгая война, правда, и я не вижу возможного решения. [Президент Украины Владимир] Зеленский не собирается ничем уступать [президенту России Владимиру] Путину. Путин точно не собирается подписывать ничего, что покажет, что он проиграл. Поэтому я думаю, что, в конце концов, это станет израильско-палестинской ситуацией, когда у вас есть этот непрерывный конфликт и борьба, но четкого решения нет", – сказал он.