Россия хочет заменить "Вагнер" другой ЧВК – британская разведка

Отмечается, что это происходит на фоне громкой междоусобицы между минобороны страны-агрессора России и группой "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ее на ЧВК, над которой у него будет больший контроль. Однако ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается по размеру или боевой силе к "Вагнер", говорится в сообщении.
Россия, вероятно, считает, что ЧВК в Украине по-прежнему полезны, потому что они менее ограничены уровнем заработной платы и неэффективностью регулярной армии, считают в британской разведке.
Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем обычные военные потери, говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 4, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/a485dL48wL
Российский бизнесмен Пригожин является создателем российской ЧВК "Вагнер", что он признал официально только в сентябре 2022 года. После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занимался вербовкой заключенных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях.
Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто являются так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявил он в октябре 2022 года.
В январе 2023 года американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что Пригожин готовит почву для того, чтобы обвинить в неудачах оккупантов под Бахмутом Донецкой области именно российское военное командование, сняв ответственность с ЧВК "Вагнер". После неудачных попыток захватить Бахмут "звезда Пригожина стала угасать", считают в ISW. Там заявили, что Путин лично вступил в кампанию по снижению рейтинга Пригожина. Теперь, по мнению аналитиков, Путин намерен больше довериться министру обороны Сергею Шойгу, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и регулярной российской армии.
В феврале Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в сознательном уничтожении ЧВК "Вагнер", приравняв их действия к "измене родине".
6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он.
3 апреля Пригожин заявил, что "Вагнер" якобы взял административное здание в Бахмуте. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в ответ заявил, что обнародованное Пригожиным видео – фейк. Пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне "очень далеки" от захвата Бахмута.