Россия хочет заменить "Вагнер" другой ЧВК – британская разведка

В Кремле хотят вывести на передний план более подконтрольную ему частную военную компанию, чем "Вагнер", считают в разведке Фото: EPA

Отмечается, что это происходит на фоне громкой междоусобицы между минобороны страны-агрессора России и группой "Вагнер". Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ее на ЧВК, над которой у него будет больший контроль. Однако ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается по размеру или боевой силе к "Вагнер", говорится в сообщении.

Россия, вероятно, считает, что ЧВК в Украине по-прежнему полезны, потому что они менее ограничены уровнем заработной платы и неэффективностью регулярной армии, считают в британской разведке.

Российское руководство, вероятно, считает, что тяжелые потери среди ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем обычные военные потери, говорится в сообщении.