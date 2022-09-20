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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ захватили редкую командно-наблюдательную машину оккупантов "Канонада" – стратком

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Украинские войска захватили командно-наблюдательную машину оккупантов
Украинские войска захватили командно-наблюдательную машину оккупантов
Фото: Управление стратегических коммуникаций ВСУ / Telegram

Украинские войска захватили в Харьковской области российскую командно-наблюдательную машину 1В1003 на базе БТР-80 комплекса управления артиллерией 1В198 "Канонада". Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В управлении заявили, что захваченная машина оккупантов является редкой и современной.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.

В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

13 сентября аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские силы не в состоянии укрепить новую линию фронта после успехов Украины в восточной части Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, война, захват, артиллерия, ВСУ, война России против Украины, контрнаступление
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