ВСУ захватили редкую командно-наблюдательную машину оккупантов "Канонада" – стратком

В управлении заявили, что захваченная машина оккупантов является редкой и современной.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. 12 сентября Генштаб отчитался об освобождении еще 20.

В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

13 сентября аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские силы не в состоянии укрепить новую линию фронта после успехов Украины в восточной части Харьковской области.