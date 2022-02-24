Залужный: Верховный главнокомандующий отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам

"Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины [президент Владимир Зеленский] отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам, – написал Залужный. – Мы на своей земле и не сдадим ее! Разом до перемоги!".

По состоянию на 8.46, по его информации, потерь среди украинских военнослужащих не был.

В этой же сводке он рассказал, что около 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать украинские позиции на востоке страны, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе Киевской области, Озерном Житомирской области, Кульбакино в Николаева, Чугуеве Харьковской области, Краматорске Донецкой области и Чернобаевке Херсонской области, а также по военным объектам Вооруженных сил.

Одновременно с этим Россия начала артиллерийские обстрелы территории Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.

По последним данным Генштаба ВСУ, в районе проведения операции Объеденных сил на Донбассе украинские военнослужащие сбили пять российских самолетов, два вертолета, а также подбили два танка и уничтожили несколько грузовиков ВС РФ.